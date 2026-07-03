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이 대통령 지지율 3주 만에 반등해 54%…민주 41%·국힘 26%

강민우 기자
작성 2026.07.03 10:55 수정 2026.07.03 11:12 조회수
이 대통령 지지율 3주 만에 반등해 54%…민주 41%·국힘 26%
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정지지율이 3주 만에 반등했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.

한국갤럽이 지난달 30일부터 어제(2일)까지 전국 만 18세 이상 1,005명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 응답자의 54%가 이 대통령의 직무 수행을 긍정 평가했습니다.

직전 조사 대비 3%p 오른 수치입니다.

이 대통령 지지율은 6·3 지방선거 이후인 지난달 둘째 주 조사에서 57%로 직전 조사 대비 7%p 떨어진 뒤 계속 하락세를 보여왔습니다.

긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 24%로 가장 많이 꼽혔습니다.

이어 '외교'(14%), '전반적으로 잘한다'(8%) 순이었습니다.

이 대통령의 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자는 직전 조사보다 5%p 오른 36%로 집계됐습니다.

의견을 유보한 비율은 10%였습니다.

부정 평가 이유로는 '경제·민생·고환율'(16%), '부동산 정책'(9%), '독재·독단'(7%) 등이 꼽혔습니다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 41%로 지난주 조사와 같은 수치를 보였고, 국민의힘은 1%p 하락한 26%를 기록했습니다.

조국혁신당과 개혁신당은 각 2%, 진보당과 기본소득당은 각 1%였습니다.

지지하는 정당이 없는 무당층은 25%였습니다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐습니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.

(사진=연합뉴스)
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