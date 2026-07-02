OECD "올해 경제 성장률 2.6% 예상…반도체 호황 끝 전망 시기상조"

▲ 지난 1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습.

경제협력개발기구(OECD)는 올해 한국 경제 성장률 전망치를 2.6%로 유지했습니다.계엄 사태와 중동 전쟁에도 불구하고 소비쿠폰 지급 등으로 한국 경제가 회복세를 보인다고 평가했습니다.최근 소비자물가 상승률이 두 달 연속 3%대를 찍었지만, 올해 연간으로는 2%대가 될 것으로 예상했습니다.OECD가 오늘(2일) 공개한 '2026 한국경제 보고서'를 보면 OECD는 한국 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 한 달 전 발표한 대로 올해엔 2.6%, 내년은 1.9%라고 밝혔습니다.OECD는 소비와 정부 재정, 반도체 초호황에 따른 지속된 수출 강세로 한국 경제 성장을 주도할 것으로 분석했습니다.계엄으로 위축된 소비심리는 확장 재정 등으로 회복됐고, 소비쿠폰은 소비·소상공인 회복에 크게 기여했다고 평가했습니다.올해 초 중동전쟁 발발에도 신속한 위기 대응 조치로 부정적 영향이 축소됐다고 분석했습니다.다만 석유 최고가격제와 유류세 인하는 재정적인 비용을 수반하고, 고소득 가구에도 혜택을 제공한다는 점을 한계로 지적했습니다.반도체 슈퍼 사이클이 곧 종료될 것이라는 예상과 관련해선 욘 파렐리우센 한국·스웨덴 데스크 한국경제담당관은 "시기상조라고 생각한다"며 "한국이 지속적으로 반드시 잘 성장할 것이라고 생각한다"고 내다봤습니다.민간 소비는 올해와 내년 각각 2.2%, 2.1% 증가할 것으로 예상했습니다.정부 소비 전망치는 각각 2.9%와 2.1%로 제시했습니다.민간 투자는 중동 전쟁 등 지정학적 불확실성 때문에 단기적으론 위축되겠지만 하반기엔 반등할 것으로 예상됐습니다.이에 따라 설비·건설 투자를 포함하는 총고정자본형성은 올해와 내년 각각 2.1%, 2.2% 증가로 예상됐습니다.수출 증가율은 올해 6.0%에 달하고, 내년엔 1.9%로 내려가면서 중기적으로 성장 기여도는 둔화할 것으로 전망했습니다.올해와 내년 수입 전망치는 4.4%, 2.1%를 제시했습니다.실업률은 올해엔 2.8%, 내년엔 2.7%로 소폭 하락할 것으로 내다봤고, 소비자물가 상승률은 2.6%와 2.2%로 예상했습니다.OECD는 에너지 가격 상승으로 당분간 물가 상승이 예상되지만, 수요자 측 인플레이션 압력은 높지 않은 상황이라고 진단했습니다.그러면서 "통화정책은 에너지 가격 충격에 따른 일시적인 물가 상승 압력보다 장기적인 인플레이션 기대 안정에 중점을 두고 대비해야 한다"고 덧붙였습니다.이와 관련해 OECD는 한국은행이 단기적으로 기준금리 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상을 고려해야 한다고 보고서에 명시했습니다.(사진=연합뉴스)