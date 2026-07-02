OECD "올해 경제 성장률 2.6% 예상…반도체 호황 끝 전망 시기상조"

▲ 지난 1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습.
경제협력개발기구(OECD)는 올해 한국 경제 성장률 전망치를 2.6%로 유지했습니다.
계엄 사태와 중동 전쟁에도 불구하고 소비쿠폰 지급 등으로 한국 경제가 회복세를 보인다고 평가했습니다.
최근 소비자물가 상승률이 두 달 연속 3%대를 찍었지만, 올해 연간으로는 2%대가 될 것으로 예상했습니다.
OECD가 오늘(2일) 공개한 '2026 한국경제 보고서'를 보면 OECD는 한국 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 한 달 전 발표한 대로 올해엔 2.6%, 내년은 1.9%라고 밝혔습니다.
OECD는 소비와 정부 재정, 반도체 초호황에 따른 지속된 수출 강세로 한국 경제 성장을 주도할 것으로 분석했습니다.
계엄으로 위축된 소비심리는 확장 재정 등으로 회복됐고, 소비쿠폰은 소비·소상공인 회복에 크게 기여했다고 평가했습니다.
올해 초 중동전쟁 발발에도 신속한 위기 대응 조치로 부정적 영향이 축소됐다고 분석했습니다.
다만 석유 최고가격제와 유류세 인하는 재정적인 비용을 수반하고, 고소득 가구에도 혜택을 제공한다는 점을 한계로 지적했습니다.
반도체 슈퍼 사이클이 곧 종료될 것이라는 예상과 관련해선 욘 파렐리우센 한국·스웨덴 데스크 한국경제담당관은 "시기상조라고 생각한다"며 "한국이 지속적으로 반드시 잘 성장할 것이라고 생각한다"고 내다봤습니다.
민간 소비는 올해와 내년 각각 2.2%, 2.1% 증가할 것으로 예상했습니다.
정부 소비 전망치는 각각 2.9%와 2.1%로 제시했습니다.
민간 투자는 중동 전쟁 등 지정학적 불확실성 때문에 단기적으론 위축되겠지만 하반기엔 반등할 것으로 예상됐습니다.
이에 따라 설비·건설 투자를 포함하는 총고정자본형성은 올해와 내년 각각 2.1%, 2.2% 증가로 예상됐습니다.
수출 증가율은 올해 6.0%에 달하고, 내년엔 1.9%로 내려가면서 중기적으로 성장 기여도는 둔화할 것으로 전망했습니다.
올해와 내년 수입 전망치는 4.4%, 2.1%를 제시했습니다.
실업률은 올해엔 2.8%, 내년엔 2.7%로 소폭 하락할 것으로 내다봤고, 소비자물가 상승률은 2.6%와 2.2%로 예상했습니다.
OECD는 에너지 가격 상승으로 당분간 물가 상승이 예상되지만, 수요자 측 인플레이션 압력은 높지 않은 상황이라고 진단했습니다.
그러면서 "통화정책은 에너지 가격 충격에 따른 일시적인 물가 상승 압력보다 장기적인 인플레이션 기대 안정에 중점을 두고 대비해야 한다"고 덧붙였습니다.
이와 관련해 OECD는 한국은행이 단기적으로 기준금리 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상을 고려해야 한다고 보고서에 명시했습니다.
(사진=연합뉴스)
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