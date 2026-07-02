지방세 시스템 오류 12시간만 정상화…행안부 "재발방지 최선"

▲ 위택스 홈페이지

전남광주통합특별시 출범과 인천광역시 행정체제 개편에 따른 데이터 전환 작업 과정에서 장애를 겪었던 지방세 신고·납부 서비스가 12시간 만에 정상화됐습니다.행정안전부는 어제(1일) 저녁 8시 50분쯤부터 지방세시스템 서비스가 재개됐다고 밝혔습니다.행안부는 "예정된 일정에 맞춰 서비스를 제공하지 못해 송구하다"며 "안정적인 서비스 제공을 위해 시스템 점검과 운영관리를 강화해 동일한 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.당초 어제 오전 9시 재개될 예정이던 서비스는 지방세 시스템의 데이터 처리량이 예상보다 크게 늘면서 오류를 보이다 약 12시간 만에야 정상 작동하게 됐습니다.행안부는 행정체제 개편에 따라 각종 대민 서비스가 지난달 말부터 두 차례에 걸쳐 중단된 점을 고려해 지방세 신고·납부 기한을 3일까지로 연장했으나, 이날 시스템 정상화가 지연되면서 납세자 불이익이 없도록 납부 기한을 7일까지로 재연장했습니다.이번 장애 여파로 인터넷 지방세 신고·납부 서비스인 위택스를 비롯해 지방정부 민원창구와 무인민원발급기, 정부24를 통한 지방세 납부, 제증명 발급 등이 온종일 차질을 빚었습니다.행안부 관계자는 "서비스가 복구됐지만 오늘 일과 시간 동안 작동되지 않았기 때문에 (지방세 신고·납부 기한) 연장은 그대로 적용된다"며 "국민 입장에서 그렇게 하는 것이 맞다"고 설명했습니다.(사진=위택스 홈페이지 캡처, 연합뉴스)