지방세 시스템 장애 계속…행안부, 납부기한 7일까지 연장

▲ 서울의 한 구청 세무관련 창구에 '제증명 발급불가' 안내문이 붙어 있다.

행정안전부는 지방세 업무를 처리하는 지방세시스템에 장애가 발생해 인터넷 지방세 신고·납부 서비스인 위택스 등의 서비스가 차질을 빚음에 따라 지방세 납부 기한을 7월 7일까지로 연장했습니다.행안부는 전남광주통합특별시 출범 및 인천광역시 행정 체제 개편 반영을 위한 지방세시스템 전환 작업이 진행되었으나, 현재까지 지방세시스템 재개 조치가 지연되고 있다며, 시스템 재개 조치 지연으로 인한 납세자의 불이익이 없도록 모든 세목의 지방세 신고·납부 기한을 7월 7일까지 추가로 일괄 연장한다고 밝혔습니다.앞서 행안부는 오늘 오전 지방세 시스템 전산 오류를 고려해 지방세 신고 납부 기한을 7월 3일까지로 연장한 바 있습니다.하지만 오늘 오후까지 시스템 재개가 지연됨에 따라 신고 납부 기한을 나흘 더 연장하기로 한 겁니다.행안부는 지방세 납부 기능은 오늘 오후 정상화됐다며 이미 고지서가 발급되었거나 부과가 완료된 지방세는 위택스, 은행 계좌이체, 신용카드 등을 통해 납부할 수 있다고 전했습니다.다만, 취득세 등 신고 후 납부가 필요한 일부 세목은 아직 납부가 원활하지 않으므로시·군·구청 세무부서를 방문해 취득세·등록면허세를 수기로 신고하고 접수할 수 있다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)