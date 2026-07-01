소방청, 익명제보 '케이 휘슬' 본격 운영…"불합리 관행 근절"

▲ 소방청

소방청은 조직 내 불합리한 관행을 개선하고자 이달 31일까지 한 달간 전국 소방공무원들을 대상으로 익명제보시스템 '케이 휘슬(K-Whistle)'을 본격 운영한다고 밝혔습니다.이번 익명제보시스템 운영은 현장에서 쉽게 드러나기 어려운 부당한 관행과 비인격적 대우 등을 구성원이 안심하고 제보할 수 있도록 하기 위한 조칩니다.소방청은 제보자의 익명성을 철저히 보장하고자 외부 전문업체의 독립 서버와 보안 기술을 활용해 제보 접수부터 처리 결과 회신까지 전 과정을 운영할 계획입니다.전국 소방공무원이면 누구나 제보가 가능합니다.제보는 PC 웹사이트, 스마트폰 전용 앱, QR코드 등을 통해 가능하며, 시간과 장소의 제약 없이 누구나 편리하게 이용할 수 있습니다.중점 제보 유형은 ▲ 사적 이익 요구 행위(사적 심부름이나 부당한 편의 제공 요구) ▲ 부당한 음주문화(음주 강요) ▲ 비인격적 대우(외모·신체 비하, 폭언 등) 등입니다.케이 휘슬은 제보자가 누구인지 특정할 수 없도록 제보자의 IP 주소 추적을 방지하고 접속 로그파일을 생성하지 않는 방식으로 운영됩니다.또 내부 관리자나 감찰 담당자가 제보자의 신원을 추적할 수 없도록 독립된 서버를 통해 관리됩니다.제보 이후에도 제보자와 감찰 담당자는 익명 상태를 유지한 채 시스템 내 채널을 통해 추가 자료 요청, 답변, 처리 결과 확인 등 양방향 소통을 할 수 있습니다.소방청은 대상자가 특정되지 않거나 구체적인 사실관계가 적시되지 않은 경우, 추측이나 막연한 의혹 제기에 그치는 경우에는 조사 착수에 한계가 있을 수 있다고 설명했습니다.이에 따라 제보 시에는 가능한 한 육하원칙에 따라 시간, 장소, 관련자, 구체적 행위 등을 명확히 기재하고, 증빙자료가 있는 경우 함께 제출해 달라고 당부했습니다.소방청은 이번 집중 제보 운영을 통해 조직 내부의 잘못된 관행을 면밀히 살피고, 확인된 사안에 대해서는 원칙에 따라 엄정하게 조치할 방침입니다.최용청 소방청장 직무대행은 "집중 제보를 계기로 불합리한 관행을 바로잡고, 구성원이 신뢰할 수 있는 조직문화 정착에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.앞서 소방청에서는 조직 수장인 청장이 비위 논란 끝에 물러난 데 이어 음주 강요 등 직장 내 괴롭힘으로 인한 사망사고와 감찰 묵살 의혹까지 제기돼 대규모 징계사태가 빚어진 바 있습니다.(사진=연합뉴스)