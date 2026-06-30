몰래 가입된 태블릿 계약 해지…서울시, 장애인 소비상담 2만 8천 건

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지적장애인 A 씨는 휴대전화 요금을 줄여준다는 광고를 보고 대리점을 찾았다가 자신도 모르는 사이 태블릿PC 2대 등 여러 계약에 가입했습니다.보호자가 계약 해지를 요구했지만, 업체는 단순 변심이라며 거부했습니다.이후 서울시 장애인 소비자 피해구제 상담센터의 중재와 법률 자문을 거쳐 A 씨는 태블릿PC 2대 계약을 해지하고 160만원 상당 경제적 손실을 회복했습니다.서울시는 장애인 소비자 피해구제 상담센터가 최근 3년간 장애인 소비 피해 상담 2만 8천여 건을 진행해 약 5억 4천만 원 상당 피해를 막았다고 밝혔습니다.시는 장애인이 계약 내용 이해나 의사소통 과정에서 어려움을 겪어 소비 피해에 노출되는 경우가 있다고 보고 2020년 센터 운영을 시작했습니다.센터는 소비 피해 상담, 법률 자문 연계, 피해구제 절차 안내, 소비 피해 예방 교육, 접근성 상담 등을 지원합니다.장애 특성에 맞춰 전화, 수어 화상상담, 문자, 카카오톡, 누리집 접수, 대면 상담 등 8개 상담 채널을 운영합니다.상담 유형은 장애 유형별로 다양합니다.지적장애인은 휴대전화 개통, 가전제품 렌탈, 통신서비스 가입 과정의 부당 계약이나 명의도용 관련 상담이 많았습니다.시각장애인은 모바일 앱 음성지원 미비, 점자 스티커 훼손, 안내견 출입 제한 관련 상담이 다수를 차지했습니다.청각장애인은 금융·쇼핑·문화생활 이용 과정의 수어 통역 부족이나 온라인 본인인증 어려움, 지체·뇌병변장애인은 보장구 구매와 가전제품 환불·보상 관련 상담 수요가 많았습니다.센터는 찾아가는 현장 상담과 예방 교육도 진행하고 있습니다.아울러 올해 초에는 서울시 장애인복지관협회 소속 기관들과 카카오톡 실시간 소통 채널을 구축해 장애인이 소비 손해를 입으면 즉시 센터로 연계될 수 있도록 했습니다.지난해 이용자 67명을 대상으로 한 만족도 조사에서는 89%가 센터 서비스 결과에 만족한다고 답했고, 88%는 비슷한 어려움을 겪는 사람에게 센터 이용을 권유하겠다고 응답했습니다.소비 피해 상담이 필요한 장애인은 전화, 수어 화상상담, 문자, 카카오톡 플러스친구, 누리집, 대면 상담 등 편한 방법으로 센터에 문의하면 됩니다.윤종장 서울시 복지실장은 "장애인은 계약 내용 이해나 의사소통 과정에서 어려움이 있어 소비 피해에 더욱 취약할 수 있다"며 "장애 특성을 고려한 맞춤형 상담과 피해구제 지원을 통해 안전한 소비 환경을 만들겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)