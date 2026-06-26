권익위원장 13억·해수부장관 21억 재산신고…명계남은 3천만 원

▲ 정일연 국민권익위원장

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정일연 국민권익위원장이 총 13억 2천만 원의 재산을 신고했습니다.정부공직자윤리위원회는 정 위원장을 비롯해 올해 3월 2일부터 4월 1일까지 취임, 승진, 퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 96명의 재산을 공개했습니다.정 위원장은 본인 명의 경기 광주 단독주택, 배우자 명의 경기 여주 단독주택과 답(논) 등 부동산 7억 9천만 원 상당을 보유했다고 신고했고, 4억 7천만 원의 예금도 있습니다.정 위원장은 장남과 차녀의 경우 독립생계를 유지한다는 이유로 고지를 거부했습니다.권익위 관계자는 정 위원장의 다주택 보유 상황과 관련해 "광주 단독주택은 지난 3월 매도 계약이 체결돼 현재 등기 이전까지 완료됐다"고 전했습니다.이에 따라 정 위원장은 1주택자가 됐습니다.황종우 해양수산부 장관은 21억 6천만 원의 재산을 신고했습니다.예금이 17억 7천만 원으로 대부분을 차지했으며 부동산은 본인 명의로 3억 6천만 원 상당의 세종시 아파트 1채를 보유했습니다.배우 출신의 명계남 이북5도 황해도지사(차관급)는 재산으로 2천900만 원을 등록했는데, 대부분은 장남의 재산이고 본인 명의 재산은 예금 998만 원이 전부인 것으로 신고했습니다.서울시장 선거 출마를 위해 사직한 정원오 전 성동구청장은 배우자 명의 11억 6천만 원 상당 아파트 1채를 비롯해 총 20억 1천만 원의 재산을 보유했습니다.전북 군산김제부안갑 국회의원 재선거 출마를 위해 새만금개발청장직을 내려놓은 더불어민주당 김의겸 의원은 배우자 명의로 13억 8천만 원 상당의 서울 서초구 아파트 1채, 지역구인 전북 군산의 아파트 임차권 등 총 22억 3천만 원을 신고했습니다.이번 공개 대상 재직자 중 가장 많은 재산을 신고한 고위공직자는 김문희 한국교육과정평가원장으로 총 98억 8천만 원을 보유했습니다.(사진=연합뉴스)