권익위원장 13억·해수부장관 21억 재산신고…명계남은 3천만 원

▲ 정일연 국민권익위원장
정일연 국민권익위원장이 총 13억 2천만 원의 재산을 신고했습니다.
정부공직자윤리위원회는 정 위원장을 비롯해 올해 3월 2일부터 4월 1일까지 취임, 승진, 퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 96명의 재산을 공개했습니다.
정 위원장은 본인 명의 경기 광주 단독주택, 배우자 명의 경기 여주 단독주택과 답(논) 등 부동산 7억 9천만 원 상당을 보유했다고 신고했고, 4억 7천만 원의 예금도 있습니다.
정 위원장은 장남과 차녀의 경우 독립생계를 유지한다는 이유로 고지를 거부했습니다.
권익위 관계자는 정 위원장의 다주택 보유 상황과 관련해 "광주 단독주택은 지난 3월 매도 계약이 체결돼 현재 등기 이전까지 완료됐다"고 전했습니다.
이에 따라 정 위원장은 1주택자가 됐습니다.
황종우 해양수산부 장관은 21억 6천만 원의 재산을 신고했습니다.
예금이 17억 7천만 원으로 대부분을 차지했으며 부동산은 본인 명의로 3억 6천만 원 상당의 세종시 아파트 1채를 보유했습니다.
배우 출신의 명계남 이북5도 황해도지사(차관급)는 재산으로 2천900만 원을 등록했는데, 대부분은 장남의 재산이고 본인 명의 재산은 예금 998만 원이 전부인 것으로 신고했습니다.
서울시장 선거 출마를 위해 사직한 정원오 전 성동구청장은 배우자 명의 11억 6천만 원 상당 아파트 1채를 비롯해 총 20억 1천만 원의 재산을 보유했습니다.
전북 군산김제부안갑 국회의원 재선거 출마를 위해 새만금개발청장직을 내려놓은 더불어민주당 김의겸 의원은 배우자 명의로 13억 8천만 원 상당의 서울 서초구 아파트 1채, 지역구인 전북 군산의 아파트 임차권 등 총 22억 3천만 원을 신고했습니다.
이번 공개 대상 재직자 중 가장 많은 재산을 신고한 고위공직자는 김문희 한국교육과정평가원장으로 총 98억 8천만 원을 보유했습니다.
(사진=연합뉴스)
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