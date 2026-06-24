남산에 3만㎡ 한국숲정원 조성…정자·대숲·전망대 한곳에

▲ 남산에 조성된 '한국숲정원' 모습

남산에 한국 고유의 정원 문화를 담은 3만㎡ 규모의 대형 숲정원이 문을 엽니다.서울시는 용산구 이태원동 남산 야외식물원 일대를 새롭게 단장한 '한국숲정원'을 오는 27일 시민들에게 전면 개방한다고 밝혔습니다.한국숲정원은 1997년 조성된 남산 야외식물원을 재정비한 공간으로, 한국 전통 정원과 전국의 대표 숲을 현대적으로 재해석해 조성됐습니다.매화나무, 배롱나무, 대나무 등 한국을 대표하는 수종과 자생종을 심고 자연의 흐름을 살린 산책로와 쉼터, 전망 공간을 마련했습니다.이 정원은 '전통과 문화', '자연과 생태', '휴양과 휴식' 등 3개 테마 아래 총 11개 정원으로 구성됐습니다.전통과 문화의 숲 정원에는 지당원, 영지원, 무궁화원 등이 들어섭니다.지당원은 전통 정자와 차경(借景) 기법을 현대적으로 재해석한 공간으로 대숲과 연못이 어우러진 풍경을 감상할 수 있습니다.인근에는 숲속 맨발길도 조성됐습니다.영지원은 전남 담양의 명옥헌을 모티브로 꾸며 배롱나무와 연못이 어우러진 전통 정원의 정취를 느낄 수 있습니다.자연과 생태의 숲 정원, 이끼원, 죽림원, 솔숲원 등 다양한 정원도 함께 마련됐습니다.개방 첫날인 27일 오후 1시부터 6시까지는 '남산 서머 페스티벌'의 하나로 숲 해설 프로그램과 전통 자개 부채 만들기, 타투(문신) 스티커 체험 등이 열립니다.체험 프로그램은 무료로 운영되며 누구나 참여할 수 있습니다.서울시 관계자는 "한국숲정원이 시민에겐 도심 속 휴식 공간으로, 관광객에겐 한국 정원 문화를 체험할 수 있는 새로운 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)