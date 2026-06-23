낙폭 키운 '반도체 쏠림'…조정 돌입? 차익 실현?

<앵커>



오늘(23일) 우리 증시는 다른 아시아 국가들에 비해서도 유독 큰 폭으로 내려앉습니다. 오를 만큼 올라 이제 조정이 시작되는 건지, 아니면 일시적인 차익 실현인지 여러 해석이 나오고 있습니다.



김혜민 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



미국 주요 기업들의 실적 발표 때마다 나오는 AI 고점론은 이번에도 반복됐습니다.



고비용과 경쟁 심화 우려가 투자 심리를 위축시키면서 빅테크들 주가는 일제히 하락했습니다.



우리 증시의 경우 일본 3.5%, 타이완 1.3%에 비해 하락률이 몇 배나 높았습니다.



지난 8거래일 동안 SK하이닉스가 42%, 삼성전자가 16% 단기간 급등하며 차익 실현 욕구가 커진 상황에서 두 종목 비중이 시가총액 절반이 넘다 보니 증시 전체가 흔들렸습니다.



[이효섭/자본시장연구원 금융산업 실장 : SK하이닉스 미국 ADR(주식예탁증서) 상장이 오늘 새벽에 발표될 것으로 예상을 했는데 지연이 될 거라는 점, 그리고 (코스피의) MSCI 선진국 지수 편입도 사실상 이제 올해는 어렵다.]



최근엔 연기금 매도세도 눈에 띕니다.



국민연금이 포함된 연기금은 5거래일 동안 코스피에서 1조 5천억 원 넘는 순매도를 기록했습니다.



국민연금이 잠시 늘려놨던 국내 주식 비중을 다음 달부터 다시 줄여야 하기 때문에 미리 주식을 팔며 증시가 하락한다는 해석도 나왔습니다.



다만 시장에선 본격적인 조정장 진입을 얘기하기엔 좀 더 지켜봐야 한단 의견이 많습니다.



어제 SK하이닉스 시가총액이 삼성전자를 추월한 뒤 오늘 바로 폭락하자, "시총 추월이 강세장 종료 신호 중 하나"라고 분석한 보고서가 화제가 되기도 했는데, 해당 연구원도 오늘 하락은 단기 조정일 거라고 말했습니다.



[이재만/하나증권 연구원 : (시가총액 추월은) 지수가 단기적으로 과열의 양상을 보인다라 는 걸 보여줄 수 있는 시사점과 그 시그널이 됐다. 이격이 크게 벌어진 부분들에 대한 조정 약간 그런 형태로….]



단기적으로는 오는 24일 예정된 미국 마이크론의 분기 실적 발표와 금리 인상 분위기 간 힘겨루기 속에서 반도체 강세장의 방향성이 드러날 전망입니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 정용화, 디자이너 : 조수인 · 이종정)