서울시, 마약류 '에토미데이트' 취급 소홀 의료기관 15곳 적발

▲ 에토미데이트 사진 및 저장시설 보관 마약류 사진

마약류로 분류된 에토미데이트를 부실하게 관리한 의료기관들이 서울시 단속에서 무더기로 적발됐습니다.서울시는 지난달 20일부터 한 달간 자치구와 함께 에토미데이트 취급 의료기관 77곳을 대상으로 마약류 취급·관리 실태를 집중 점검한 결과 마약류관리법 위반 등 혐의로 15곳을 적발했다고 밝혔습니다.에토미데이트는 전신마취 유도에 사용되는 의약품으로, 올해 2월 13일부터 향정신성의약품으로 지정돼 관리되고 있습니다.최근 프로포폴 대체 목적으로 불법 사용되는 사례가 발생하고 오남용 우려가 지속적으로 제기되면서 관리 수준이 강화됐습니다.실제 지난 2023년 주차 시비 과정에서 흉기를 휘둘러 사회적 논란이 됐던 이른바 '람보르기니 사건'의 운전자 역시 에토미데이트를 투약한 것으로 확인됐고, 전자담배 액상에 혼합한 '좀비담배' 사례까지 등장하면서 사회적 경각심이 높아지고 있습니다.시는 자치구와 함께 50여 명의 단속반을 꾸려 2인 1조로 에토미데이트 공급 이력이 있거나 마약류 통합관리시스템에 재고가 등록된 의료기관 77곳을 직접 찾아가 점검했습니다.점검 결과 15개 의료기관에서 18건의 마약류관리법 위반 사항이 확인됐습니다.위반 유형별로는 재고량 불일치 1건, 저장시설 점검부 작성 위반 4건, 마약류 취급 보고 위반 13건 등입니다.법 위반 기관에 대해서는 경고 11곳, 취급 업무정지 5곳, 과태료 1곳, 고발 2곳 등 조치할 예정입니다.서울시는 증가하는 불법 마약류 유통과 의료용 마약류 오남용에 대응하기 위해 2023년부터 전국 최초로 '마약 대응팀'을 가동하고 있습니다.오는 26일 '세계 마약 퇴치의 날'을 맞아 28일까지 사흘간 시청광장에 홍보관을 운영하며 일상 속 마약류 오남용 예방 메시지 확산에 나섭니다.조영창 서울시 시민건강국장은 "의료용 마약류는 관리가 소홀할 경우 불법 유출과 오남용이라는 심각한 문제로 이어질 수 있다"며 "의료기관이 책임을 갖고 관리하도록 지속적으로 점검해 시민 불안을 해소하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)