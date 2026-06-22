"여성용 래쉬가드, 건조 속도 차이…자외선 차단은 모두 우수"

▲ 여성용 래쉬가드 품질 비교

시중에 판매되는 여성용 래쉬가드의 품질을 비교한 결과 제품별로 건조속도와 내구성에 차이가 있는 것으로 나타났습니다.다만 자외선 차단 성능과 안전성은 전 제품이 우수한 수준이었습니다.한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 9개 브랜드의 여성용 래쉬가드 상·하의 각 9개 제품을 대상으로 기능성, 내구성, 안전성 등을 시험한 결과를 공개했습니다.시험 결과 건조속도는 상의의 경우 레이지비 '에센셜 루즈핏 여성 집업'이 가장 우수했고, 하의는 레노마 '여성 솔리드 랩 워터레깅스'와 록시 '투게더 서핑 3'이 상대적으로 좋은 평가를 받았습니다.신축성이 늘어난 뒤 원래 상태로 돌아오는 정도를 뜻하는 신장회복률은 레이지비 상의와 록시·배럴·안다르 하의 제품이 우수했습니다.반면 자외선 차단 성능은 모든 제품이 마른 상태와 젖은 상태, 6회 세탁 후에도 모두 'UPF 50+'를 기록했습니다.UPF 50+는 일반적으로 자외선을 98% 이상 차단하는 수준입니다.다만 색상 변화 시험에서는 젝시믹스 '블랙라벨 시그니처 라이프 투인원 레깅스'의 반바지 부분이 물견뢰도 권장기준에 미흡한 것으로 나타났습니다.물견뢰도는 젖은 상태에서 색이 묻어 나오는 정도를 뜻합니다.유해물질 시험에서는 모든 제품이 관련 안전기준에 적합했습니다.한편 표시사항 점검에서는 레이지비가 KC마크 표시 대상이 아님에도 제품 택에 KC마크를 표시해 기준에 부적합한 것으로 나타났습니다.록시와 아레나는 세탁 관련 표시가 서로 일치하지 않아 정보 신뢰성이 미흡했습니다.가격은 상·하의 세트 기준으로 무신사 스탠다드 스포츠가 9만 9천800원으로 가장 저렴했고, 록시는 21만 4천 원으로 가장 비싸 제품 간 최대 2.1배 차이를 보였습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)