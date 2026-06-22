대형마트 미국산 수입란 판매 당일 매진…1판당 5천 원 후반대

▲ 21일 서울의 한 대형마트 미국산 신선란 판매 안내문

계란 가격 급등에 미국산 수입란이 주요 대형마트에서 풀리자마자 매진됐습니다.오늘(22일) 유통업계에 따르면 이마트가 지난 20일 전국 점포에서 판매하기 시작한 미국산 계란은 판매 개시 당일 오후 6시쯤 모두 팔렸습니다.이마트는 지난 주말 미국산 계란 약 2만 판을 5천880원에 판매하며 '1인 1판 구매' 제한을 걸었는데, 당일 물량이 모두 소진된 것입니다.'오픈런' 고객이 몰리며 일부 매장에서는 오전 10시 영업을 시작한 지 3시간 만인 오후 1시께 매진되는 사례도 나왔습니다.이마트는 오는 24일부터 미국산 계란, 27일부터 미국산·태국산 계란을 판매할 계획입니다.가격은 1판당 5천 원 후반대며 지난 주말과 마찬가지로 1인 1판 제한을 둘 예정입니다.롯데마트도 지난 20일부터 40개 점포에서 미국산 계란 7천 판을 1판당 5천790원에 판매했고 주말 동안 물량 97%가 판매됐습니다.롯데마트는 1인 2판 제한을 뒀습니다.수입산 계란은 농림축산식품부가 물량을 들어온 뒤 대형 유통업체에 우선 공급하는 방식으로 시장에 풀리고 있는데, 롯데마트는 정부의 수입란 판매 물량 배정 상황에 따라 미국산, 태국산 수입 계란을 운영할 계획입니다.지난 5월에는 롯데슈퍼가 미국산 계란을, 홈플러스가 태국산 계란을 판매했는데 모두 매진되기도 했습니다.유통업계 관계자는 "더 많은 고객이 제품을 접할 수 있도록 인당 수량 제한을 두고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)