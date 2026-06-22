한국 선박 2척 호르무즈 통과…종전 합의 후 처음

<앵커>



미국과 이란의 종전 합의에 따라 한국 선박 두 척이 호르무즈 해협을 빠져나왔습니다. 종전 합의 후 한국 선박이 해협을 지나온 것은 처음입니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



해양수산부는 오늘(22일) "호르무즈 해협 안쪽에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 두 척이 해협을 통과해 정상 항해 중"이라고 밝혔습니다.



이 선박들은 우리나라 선사가 운용하고 있지만, 한국인 선원은 승선하지 않았고 목적지도 한국이 아닌 것으로 알려졌습니다.



해수부는 "현재까지 선박이 위험 구역을 완전히 통과하지는 않았다"며 "선원의 안전과 선사의 입장을 고려해 선박 통항 관련 정보, 선사, 선명 등 구체적인 정보는 공개할 수 없는 점을 양해해 달라"고 덧붙였습니다.



이 선박들이 호르무즈 해협을 빠져나온 건 미국과 이란의 종전 합의에 따른 겁니다.



양국의 종전 양해각서 5조는 서명과 동시에 이란이 60일 동안 통항료 없이 선박들의 호르무즈 해협 통항을 위한 조치를 한다는 내용을 담고 있습니다.



이번에 한국 선박 2척이 호르무즈 해협을 빠져나오면서 해협 내 한국 선박은 22척으로 줄었습니다.



지난 2월 말 해협이 봉쇄됐을 때 해협 내 한국 선박은 26척이었는데, 유조선과 액화천연가스 운반선 각각 한 척이 이란 측과 협의를 거쳐 빠져나오면서 종전 합의 시점에는 24척이 남은 상태였습니다.



현재 호르무즈 해협에 남은 한국인 선원은 모두 135명입니다.



호르무즈 해협을 빠져나온 2척을 시작으로 앞으로 한국 선박이 순차적으로 나올 것으로 보입니다.



해수부는 "우리 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 해협 통항과 관련된 정보를 제공하고 실시간 모니터링를 하는 등 안전 운항을 지원하고 있다"고 전했습니다.



(영상편집 : 위원양)