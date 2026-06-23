카운터테너 이동규 X 소프라노 임선혜, 20년 만의 '러브 듀엣' (1부) | 커튼콜 318



고음악의 프리마 돈나 소프라노 임선혜 씨와 국내 1세대 카운터테너 이동규 씨. 2006년 한국 클래식계에 신선한 충격을 던졌던 두 사람의 무대 '러브 듀엣'이 20년의 시간을 넘어 다시 무대 위에 오릅니다. 커튼콜 318회에서는 2000년 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 시작된 두 사람의 깊은 인연, 그리고 20년만의 '러브 듀엣'에서 노래할 '사랑'에 대해 이야기합니다. 헨델과 모차르트의 곡들로 여러 모습의 사랑을 노래할 이번 공연 이야기 들어봅니다.



전세계 무대를 누비는 두 사람의 '근황 토크'도 빼놓을 수 없죠, '포르테나'로 대중적 인지도를 높인 이동규 씨는 여전히 유럽 무대에서 활약하고 있는데요, 그가 신작 현대 오페라에 단골 출연하는 이유는 무엇일까요? 임선혜 씨는 최근 피아니스트 임윤찬 씨의 공연에서 모차르트의 아리아를 노래했는데요, '본관이 같은' 임윤찬 씨와 임선혜 씨의 무대 뒷이야기도 들어봅니다.



오늘 커튼콜에서는 20년 전 풋풋했던 임선혜 씨와 이동규 씨의 모습을 담은 뉴스 리포트, 그리고 연주 영상도 함께 감상합니다.



�� [2006] '러브 듀엣' 콘서트 보도 (김수현 기자)

�� [2007] '러브 듀엣' 콘서트 보도 (김수현 기자)

♪ J.S. Bach: Wedding Cantata, BWV 202 (Sop. 임선혜)_제공 한화클래식

♪ B. Strozzi: 'Eraclito amoroso' (C.Ten. 이동규)_제공 ANRC



(진행 : 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 ㅣ 출연 : 소프라노 임선혜, 카운터테너 이동규 ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ 편집 : 정용희)



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