'불장'에 자산운용사 1분기 순익 1.5조, 3.3배로↑

▲ 서울 여의도 증권가

1분기 국내 자산운용사 순이익이 작년 동기의 3.3배로 늘어나며 3년 여 만에 최대를 기록했습니다.오늘 금융감독원이 공개한 '2026년 1분기 자산운용회사 영업실적(잠정)'에 따르면 1분기 당기순이익은 1조 4천664억 원으로 2022년 4분기 이후 가장 많았습니다.작년 동기(4천461억 원) 대비 1조 원 이상 증가했고 전분기(7천668억 원)와 비교하면 91.2% 늘었습니다.영업이익은 1조 3천523억 원으로 전 분기(8천783억 원) 대비 54.0%, 작년 동기(4천67억 원) 대비 232.5% 급증했습니다.자산운용사의 자기자본이익률(ROE)은 31.0%로 전 분기 대비 13.9%포인트(p) 상승했습니다.코스피가 급등하며 수수료 수익이 늘어난 영향으로 풀이됩니다.1분기 수수료 수익은 1조8천931억 원으로 전분기 대비 9.5% 늘었습니다.이중 펀드 관련 수수료는 1조4천614억 원, 일임자문수수료는 4천316억 원으로 각각 3.5%, 36.4% 증가했습니다.증권투자손익은 전분기 대비 14.7% 늘어난 3천196억 원을 기록했고, 판관비는 9천118억 원으로 22.1% 감소했습니다.운용자산은 2천355조7천억 원으로 공모펀드 중심으로 7.6% 증가했습니다.펀드수탁고는 1천490조3천억 원으로 전분기 대비 8.7%, 투자일임평가액은 865조4천억원으로 5.8% 늘었습니다.다만 적자회사 비율이 늘어나며 양극화는 심화되는 양상입니다.전체 511개사 중 적자회사 비율이 37.6%로 전 분기(32.3%)보다 상승했습니다.공모운용사(77개사) 적자회사 비율은 15.6%, 사모운용사(434개사)는 41.5%로 각각 7.8%p, 4.7%p 상승했습니다.부동산 업황 부진으로 인해 일부 대체투자 운용사의 실적이 악화된 것으로 풀이됩니다.금감원은 "적자회사 비율은 오히려 증가하는 등 자산운용업계 내에서 실적 격차가 확대되고 있다"며 "펀드시장이 ETF 위주로 재편되며 일부 대형 운용사로 쏠림과 과당 경쟁이 지속되고 있다"고 평가했습니다.이어 "최근 반도체 기업 주식, 단일종목 레버리지 ETF 등 과도한 쏠림 여부와 운용사 건전성 현황을 중점 모니터링하고 감독·제도 개선을 지속할 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)