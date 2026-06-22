3분기 전기요금 동결…연료비 조정단가 '+5'원 유지

▲ 서울 시내 건물 외벽에 설치된 전기계량기 모습

다음 달부터 적용되는 3분기(7∼9월) 전기요금이 현재 수준에서 동결됩니다.한국전력은 3분기에 적용할 연료비 조정단가를 현재와 같은 kWh(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 밝혔습니다.전기요금은 기본요금, 전력량 요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금으로 구성됩니다.이 가운데 단기적인 에너지 가격 변동을 반영하는 연료비 조정요금의 기준이 바로 '연료비 조정단가'입니다.연료비 조정단가는 최근 3개월간 유연탄과 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 종합해 kWh당 ±5원 범위에서 결정됩니다.연료비 조정요금을 현재 수준으로 동결하고, 이 밖의 기본요금과 전력량 요금, 기후환경요금 등도 따로 손대지 않기로 하면서 3분기 전기요금은 동결됩니다.원래 3분기 연료비 조정요금은 kWh당 -3.4원으로 산정돼야 했지만 한전 재무상황 등을 고려해 최대치인 +5원을 유지하기로 했습니다.연료비 조정단가는 2022년 3분기 이후 17개 분기 연속으로 같은 수준을 이어가고 있습니다.한전은 "3분기 연료비 조정단가의 경우 한전의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 2분기와 동일하게 kWh당 +5원을 계속 적용할 것을 정부로부터 통보받았다"며 "한전의 경영 정상화를 위한 자구노력도 철저히 이행해 달라고 통보받았다"고 밝혔습니다.지난해 6월 말 기준 한전의 연결 기준 총부채는 206조 2천여억 원에 달합니다.한전은 지난해 1∼3분기 이자 비용으로만 하루 약 120억 원씩, 총 3조 2천794억 원을 지출했습니다.(사진=연합뉴스)