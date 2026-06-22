'봉쇄 시위' 계속…합수본 "당일 상황 재구성"

<앵커>



잠실 개표소 봉쇄 시위는 계속되고 있습니다. 검경 합수본은 지방선거 당일 상황을 재구성하며 수사에 속도를 내고 있습니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



주말에도 잠실공원은 투표용지 부족과 선관위의 지방선거 부실관리에 항의하는 집회 참가자들로 북적였습니다.



2030 세대는 물론 강아지나 아이를 데리고 나온 중장년층까지 참가자는 다양했습니다.



공원 옆 한국체대에서는 김민석 총리가 참여한 가운데 선관위 개혁 시민토론회가 열렸습니다.



김 총리는 이 자리에서 선관위의 독립성을 존중하되 외부 견제를 받는 원포인트 개헌도 추진할 수 있다고 했는데, 다만 개표소 봉쇄는 불법이라는 정부 입장도 재차 확인했습니다.



[김민석/국무총리 : 선관위의 부실관리라는 문제 앞에서 국민들의 공분을 사게 됐고, 또 한편 그걸 극복해가는 과정에서 민주주의를 빙자해서 (시민들의) 일상적인 행위를 막아서는 불법 일탈도 (일어나고 있습니다.)]



시위가 20일 가까이 이어지며 경기장에 사무실을 두고 있던 체육단체들은 인근 임시 사무실에서 업무를 보고 있습니다.



당장 오늘(22일)부터 인천에서 세계 핀 수영선수권대회가 열리는데, 핀수영협회는 사무실에 들어가지 못하는 바람에 선수단복과 심사복 등을 새로 주문했다고 밝혔습니다.



대한체육회는 새로운 사무실 계약까지 검토하고 있습니다.



검경 합동수사본부의 수사도 계속됐습니다.



노태악 전 중앙선관위원장이 6·3 지방 선거 당일, 투표 마감 40분 전인 오후 5시 20분에서야 투표용지 부족 사태에 관해 처음 보고를 받은 사실이 드러났는데, 검경 합동수사본부는 중앙선관위와 서울시 선관위에서 압수한 자료를 분석하며 지방 선거 당일 상황을 재구성하는 등 책임자 규명에 집중할 방침입니다.



(영상취재 : 최대웅·양현철, 영상편집 : 정용화)