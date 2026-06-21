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장마철 앞두고 재해 복구 88.5% 완료…작년보다 12.5%p↑

윤나라 기자
작성 2026.06.21 19:03 조회수
장마철 앞두고 재해 복구 88.5% 완료…작년보다 12.5%p↑
▲ 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 지난 19일 경기 가평군 소하천 '깊은골천'을 방문해 제방과 교량 등 재해 복구 사업 추진 현황을 점검하고 있다.

행정안전부는 지난 15일 기준 재해 복구 사업 9천104건 가운데 8천61건(88.5%)을 완료했다고 밝혔습니다.

작년보다 12.5%포인트(p), 2023년보다 16.6%포인트 높은 수준입니다.

올해는 더 신속하게 사업을 마무리할 수 있도록 복구 계획 수립 단계부터 피해 지역을 대상으로 계약 단축제도와 행정절차 간소화 등 교육을 실시할 계획이라고 행안부는 설명했습니다.

지난달 우기 대비 재해복구사업장 점검에서 지적된 유수 소통 장애물 제거와 수방 자재 확보 등 안전조치도 완료됐습니다.

사업장 인근 지역의 경우 인명 피해 예방을 위한 대피계획도 만들어졌습니다.

김광용 재난안전관리본부장은 "기후변화로 예측을 뛰어넘는 집중호우 위험이 커진 만큼 현재 재해 복구 사업이 진행 중인 모든 사업장을 대상으로 안전 관리에 총력을 기울이겠다"고 말했습니다.

(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
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