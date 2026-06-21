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'잠수교 뚜벅뚜벅 축제' 8주간 117만 명 찾아…작년보다 성황

윤나라 기자
작성 2026.06.21 11:34 조회수
'잠수교 뚜벅뚜벅 축제' 8주간 117만 명 찾아…작년보다 성황
▲ 뚜벅뚜벅 퍼레이드

지난 4월 26일부터 이달 14일까지 매주 일요일 잠수교에서 열린 '2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'에 총 117만 명이 찾았다고 서울시가 밝혔습니다.

지난해 상반기 축제 방문객 103만 명보다 13%가량 늘어난 수칩니다.

시가 축제를 찾은 시민 2천943명을 대상으로 조사한 결과 96.8%가 축제에 전반적으로 만족한다고 답했으며, 재방문 의향을 밝힌 응답도 96.8%였습니다.

또 26.9%가 축제를 두 차례 이상 방문한 것으로 나타났습니다.

13.1%는 2번 방문했으며 3회 이상 방문자도 13.8%로 집계됐습니다.

이외 축제의 먹거리를 책임진 푸드트럭 '달빛식당'을 비롯해 수공예품을 판매하는 '달빛 상점', 지역 농산물을 취급하는 '서로장터' 등은 축제 기간 총 9억7천만원의 매출을 기록했습니다.

시는 매주 다양한 프로그램을 선보이면서 시민들의 호응을 얻을 수 있었다고 분석했습니다.

올해 축제에서는 주말 아침 일대를 산책하는 '쉬엄쉬엄 모닝'부터 '잠수교 봄 운동회', '선셋 요가-나마스테, 한강' 등 시민 참여형 프로그램이 다수 진행됐습니다.

'레인보우 라이브 스테이지: 봄', '낭만한강 기타 플래시몹', '잠수교 썸머시네마' 등 볼거리도 적지 않았습니다.

잠수교 뚜벅뚜벅 축제는 오는 9월 6일부터 10월 25일까지 하반기에 다시 열릴 예정입니다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "시민 여러분이 더욱 즐겁고 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 세심히 챙기겠다"며 "가을 새로운 즐길거리와 함께 돌아올 '차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
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