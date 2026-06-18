'서울 폭염주의보' 작년보다 12일 빨라…시민행동요령 등 안내

▲ 서울 일부 등 수도권에 올여름 첫 폭염주의보가 발령된 18일 서울 광화문광장 인근 횡단보도에서 양산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다

서울시는 18일 오후 2시를 기준으로 시내 동남권과 서남권에 폭염주의보가 발령됐다고 밝혔습니다.대상 지역은 강동·송파·강남·서초구와 강서·양천·구로·영등포·동작·관악·금천구 등 총 11곳입니다.이번 폭염주의보는 서울 지역에 올여름 들어 처음 내려진 것으로, 지난해 첫 발령일인 6월 30일보다 12일 빠른 것이라고 시는 전했습니다.시는 폭염 피해 최소화를 위해 폭염종합지원상황실을 가동합니다.이곳에서는 기상 현황, 피해 발생 현황, 취약계층 및 취약시설 보호 현황 등에 대한 모니터링과 대응 활동을 관리합니다.폭염 특보가 발령된 11개 각 자치구에서도 상황실 운영과 냉방·응급구호 물품을 비축하는 등 폭염 피해 발생에 대비하며 서울시와 협업 체계를 유지합니다.시는 폭염으로 인한 인명피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신을 대상으로 안부 확인 등 돌봄 활동도 강화합니다.또 야외 작업으로 온열질환에 취약한 건설노동자 보호를 위해 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검합니다.모든 시민을 대상으로는 폭염 피해 예방을 위한 시민행동요령을 시 보유 전광판을 활용해 안내합니다.시민행동요령과 실시간 재난속보, 무더위쉼터, 그늘막 등 폭염저감시설 정보는 서울시 재난안전정보 포털인 '서울안전누리'(https://safecity.seoul.go.kr)에서도 확인할 수 있습니다.한병용 서울시 재난안전실장은 "올해는 무더위가 일찍 시작됐다"며 "서울시는 취약계층 보호 등 폭염 대응에 만전을 기하겠으며, 시민 여러분께서도 건강관리에 각별히 유의해주시길 바란다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)