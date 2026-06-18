오세훈 "한동훈 국힘 복당, 서두르면 걸림돌…느긋해야"

▲ 오세훈 서울시장
오세훈 서울시장은 무소속 한동훈 의원이 국민의힘과 함께해야 한다면서도 복당을 서두르면 당에 걸림돌이 될 수 있어 속도 조절이 필요하다는 의견을 밝혔습니다.
오 시장은 YTN과의 인터뷰에서 '보수 재건을 함께할 정치인으로 한 의원을 어떻게 생각하느냐는 앵커 질문에 "당연히 함께해야 할 스펙"이라고 답했습니다.
오 시장은 이어 한 의원의 복당에 대해 질문받고 "(선거 후) 두 분께 다 전화드렸다. 장동혁 대표께도 어쨌든 당 대표로서 선거를 치렀고 그래서 감사하다는 전화를 드렸고, 한 전 대표께도 축하 인사를 드리면서 이런저런 얘길 하다가 '복당 문제는 느긋하게 생각하시는 게 좋겠다'"고 말했다고 전했습니다.
이어 "한 전 대표에 대해선 우리 당내 국회의원 중에 아직도 거부감을 갖고 계시는 분이 적지 않다"며 "만약 한 전 대표께서 복당을 서두르는 기미가 보이게 되면 장동혁 지도부가 책임지고 물러나는 데 오히려 걸림돌이 될 수 있다"고 배경을 설명했습니다.
또 "정치적인 역학관계를 잘 감안해서 정치 일정을 함께 조율했으면 좋겠다 하는 취지의 말씀을 드린 것"이라고 덧붙였습니다.
오 시장은 이 인터뷰에서 이른바 '명태균 여론조사 의혹'으로 전날 징역 1년 6개월이 구형된 것에 대해 "그 정도 (구형량을) 예상했다"고 말했습니다.
재판 결과에 대해서는 "무죄를 당연히 확신한다"고 자신했습니다.
오 시장은 "정치특검이 정치적인 기소를 했는데 거기에 드리고 싶은 말씀이 매우 많다. 매우 부적절한 기소였다"며 "증거도 거짓말쟁이 명태균의 진술 이외에는 똑 부러지는 게 없다. 그런데도 무리하게 기소한 검사들(특검팀)이 합리적인 구형을 하겠나"라고 반문했습니다.
오 시장은 "기소 시기도 문제"라며 "2024년 9월 사건이 불거지기 시작한 뒤로 여러 차례 조속한 수사를 촉구했는데 검찰이 수사를 질질 끌다가 정권이 바뀌자 이걸 새 정부에 상납했다"고 주장했습니다.
이어 "특검이 그걸 이어받아 정확히 선거 기간 동안 재판이 열리도록 타이밍을 맞춰 기소했다"고 지적했습니다.
또 "비교적 선거에 영향을 최소화하기 위한 (재판부의) 배려는 있었던 편"이라며 "그러나 결과적으로는 그 영향권에서 벗어나지 않고 선거 기간이 진행됐다. 그런 데 대한 문제 제기는 분명히 있어야 한다"고 강조했습니다.
댓글