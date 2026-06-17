서울시 '기후동행카드 플러스' 출시…정부 모두의카드와 장점 결합

▲ 기후동행카드 플러스 디자인

서울시와 정부의 대중교통 정기권인 기후동행카드와 모두의카드(K-패스) 장점을 결합한 '기후동행카드 플러스'가 출시됩니다.서울시는 시청에서 브리핑을 열어 이 같은 계획을 밝히며 "비슷한 목적과 기능을 가진 두 제도를 하나로 통합해 시민들의 혼란을 줄이고 행정적 낭비를 최소화하는 등 보다 효율적 운영이 가능할 것으로 기대한다"고 설명했습니다.기후동행카드 플러스는 이용자의 교통비 이용 규모와 방식에 따라 환급형과 정액형 중 유리한 방식을 자동으로 적용해 기존 기후동행카드보다 선택 폭을 넓히고 혜택을 늘렸습니다.월 대중교통 이용 금액이 6만 2천 원 미만이면 모두의카드처럼 이용 금액의 20%를 환급받습니다.청년·청소년·다자녀 가구·저소득층은 최대 53.3%를 환급받습니다.월 이용 금액이 6만 2천 원 이상이면 기존 기후동행카드와 동일하게 서울 시내 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있습니다.여기에 더해 광역버스나 광역철도 등 요금 수준이 3천 원대인 광역 교통수단을 자주 이용하는 시민들을 위해 월 10만 원의 '플러스 정액권'도 출시합니다.기존 기후동행카드 이용자에게 제공되던 공공자전거 따릉이 할인, 서울달과 서울식물원 및 서울대공원 할인 혜택은 기후동행카드 플러스에도 유지됩니다.청년 할인 대상은 만 35∼39세와 제대 군인(만 42세 이하)에게 적용할 방침입니다.기존 기후동행카드는 7월 말까지 충전해 이용할 수 있으며 후불 기후동행카드는 8월 말까지 사용할 수 있습니다.9월 1일부터는 모든 서비스가 종료됩니다.이에 따라 현 기후동행카드 이용자는 기후동행카드 플러스를 새로 발급받아야 하고, 모두의카드 이용자는 별도의 추가 발급 없이 기후동행카드 플러스 혜택을 받게 됩니다.다만 기존의 기후동행카드가 거주지와 관계없이 누구나 쓸 수 있던 것과 달리 기후동행카드 플러스의 할인과 환급 혜택은 서울 시민에게만 제공됩니다.기후동행카드 플러스를 발급받고 이용하려면 21개 카드사를 통해 신청하거나 6개 모바일 앱 중 하나를 다운로드해 선불형으로 쓰면 됩니다.편의점에서도 선불카드를 판매합니다.모바일카드는 '모바일 티머니' 앱에서 내달 1일부터 발행해 이용할 수 있습니다.여장권 서울시 교통실장은 "기후동행카드 플러스를 통해 기존 혜택은 유지하면서 전국 단위 이용과 환급 혜택을 더해 시민들이 더욱 편리하고 경제적으로 대중교통을 이용할 수 있게 하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)