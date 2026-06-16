오세훈, 국힘 선거 소청에 "흔들리는 리더십 의식한 정략" 비판

▲ 오세훈

오세훈 서울시장이 투표용지 부족 사태와 관련, 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 지도부를 공개적으로 비판했습니다.오 시장은 국민의힘 '재선거 소청'에 대한 입장 발표 영상을 공개했습니다.오 시장은 "국민 어떤 분이 지켜봐도 순수한 의도는 아니라 짐작하고 계실 것"이라며 "당내의 흔들리는 리더십, 당내의 빈약한 입지를 의식한 다분히 정략적인 이용이라고 많은 분이 평가하고 있는 것으로 보인다"고 말했습니다.이어 "이 정도 중차대한 사안인 경우에는 의원총회를 거쳐서 총의를 모으는 게 선행이 돼야 하는데 일방적으로 지도부에서 결정했다"며 "또 원내대표께서는 의견을 지금 좀 달리하신다. 지도부 내에서도 통일된 의견이 아니라면 이건 그 의사 결정 과정에 문제가 있는 것"이라고 꼬집었습니다.그러면서 "청년들과 많은 국민들의 참정권 보장·정상적인 선거에 대한 열망을 정치적으로 이용하는 행태는 바람직하지 않다고 생각한다"고 강조했습니다.오 시장은 또 페이스북에도 '당 지도부는 자리보전용 구호를 멈추고 국민의 준엄한 목소리에 귀 기울여야 합니다'는 제목의 글을 올려 당 지도부와 각을 세웠습니다.오 시장은 "지금 당이 해야 할 일은 철저한 진상규명과 책임자 처벌, 그리고 선거제도의 근본적 개혁"이라며 "그런데도 장동혁 대표는 온 당을 소모적인 '재선거 주장'으로만 몰아가고 있다"고 했습니다.이어 "민주주의를 바로 세우겠다며 거리로 나온 2030 청년들의 순수한 열망이 특정 정치인의 정치적 생존을 위한 연료로 소비돼서는 안 된다"며 "청년들은 누군가의 정치적 방패가 되기 위해 광장에 나온 것이 아니다"라고 주장했습니다.그러면서 "다가오는 원내 의원총회가 국민의힘이 나아갈 올바른 방향을 보여주는 계기가 되기를 바란다"며 "특정 개인의 구호가 아닌, 책임 있는 공당의 실력을 보여주는 것이 정당 지지율로 나타나는 국민의 기대에 제대로 응답하는 유일한 길"이라고 강조했습니다.국민의힘은 투표용지 부족 사태와 관련해 장동혁 대표의 소집으로 전날 긴급 최고위원회의를 열었으며, 투표용지 부족 사태가 발생한 지역 가운데 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역에 대해 선거 소청을 제기하기로 했습니다.장 대표는 회의 후 페이스북에 글을 올려 "목표는 분명하다. 전국 재선거다. 소청은 시작일 뿐"이라고 썼습니다.다만 당내 일각에서는 지도부의 이런 결정이 '독단'이라며 반발하는 목소리가 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)