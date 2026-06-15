전남광주 통합에 민원 서비스 일시 중단…"서류 미리 챙기세요"

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▲ 전남·광주 행정통합에 따른 일부 민원 서비스 전국 중단 안내 카드뉴스

행정안전부는 전남광주통합특별시 출범에 따른 통합정보시스템 데이터 전환 작업으로 각종 민원 서비스가 일시적으로 제한될 예정이라고 밝혔습니다.다음 달 1일 전남광주통합특별시 설치로 전남과 광주 두 지방정부가 운영하던 495개 행정 시스템을 안정적으로 통합하기 위해 일시적인 서비스 중단이 필요하다는 것이 행안부 설명입니다.다만 국민 불편을 최소화하기 위해 이용률이 낮은 주말과 야간 시간대를 중심으로 서비스가 제한됩니다.먼저 이달 마지막 주말인 27∼28일은 건축물대장 발급, 지방세 납부, 수도 요금 조회, 지방재정 시스템, 국고보조금 통합관리 시스템 등 5개 서비스 이용이 제한됩니다.이달 30일 오후 6시부터 다음 달 1일 오전 9시까지는 주민등록 등·초본 발급, 토지대장 발급, 납세증명서 발급 등 78개 시스템의 대국민 서비스가 중단됩니다.이 중 주민등록 등·초본 발급 등 9개 서비스는 전남·광주 지역만 중단됩니다.행안부는 "평소 이용하는 서비스가 있는 국민께서는 해당 사이트에서 중단 여부를 반드시 사전에 확인하고 필요한 민원서류가 있으면 가급적 미리 발급받아달라"고 당부했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)