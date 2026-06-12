'오세훈표 교육 사다리' 서울런, 지원 대상 12만→17만 명 확대

▲ 서울런 3주년 기념 홈커밍데이 행사

서울시 대표 교육복지 정책인 '서울런' 지원 대상이 7월 말부터 약 12만 명에서 17만 명으로 확대됩니다.서울시는 최근 보건복지부와 사회보장제도 변경 협의를 완료하고 서울런 지원 기준을 기존 중위소득 60% 이하에서 80% 이하로 완화한다고 밝혔습니다.이번 조치로 지원 대상은 기존 11만 7천여 명에서 16만 8천여 명으로 약 5만 2천 명 늘어납니다.이는 오세훈 서울시장의 민선 9기 공약인 '소득 하위 70%까지 서울런 지원'을 단계적으로 이행하기 위한 첫 조칩니다.서울런은 취약계층 청소년에게 온라인 학습 콘텐츠와 진로·진학 프로그램을 지원하는 서울시 교육복지 사업입니다.시는 이번 대상 확대가 교육복지 사각지대를 줄이고, 출발선 격차를 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대했습니다.새 지원 대상에는 다자녀가구 아동, 지역아동센터 이용 아동, 국가보훈대상 손자녀, 한부모가족복지시설 입소자가 포함됩니다.특히 지역아동센터 이용 아동의 경우 기존 일부 센터 이용자 중심 지원에서 서울 시내 전체 지역아동센터 이용 아동으로 확대됩니다.이에 따라 현재 165개 센터 2천여 명 수준에서 앞으로 419개 센터 1만 2천여 명으로 지원 범위가 넓어집니다.지원 대상 청소년은 메가스터디, 이투스, 대성마이맥, 밀크T 등 온라인 학습 콘텐츠를 포함해 최대 8개 학습사이트를 선택해 이용할 수 있습니다.진로 캠퍼스, 대학 연계 예체능 특화 과정, 커뮤니케이션 특강, AI·디지털 역량 강화 프로그램, 사회초년생 진로 멘토링 등 미래 역량 개발 프로그램도 제공됩니다.서울런은 다른 지방자치단체로도 확산하고 있습니다.서울시는 현재 충청북도, 인천시, 김포시 등 7개 광역·기초지자체와 협력하고 있으며 전국 71개 지자체가 서울런 도입을 검토하거나 운영 노하우를 문의했다고 밝혔습니다.시는 대상 확대를 기념해 7월 중 서울런 정원에서 화분 나눔 행사를 열고, 서울런 누리집에서 축하 댓글 이벤트도 진행합니다.서울런 회원이 학습 경험과 성장 스토리를 콘텐츠로 제작하는 '서울런 서포터즈'도 운영합니다.오세훈 서울시장은 "서울런은 단순한 교육지원 사업이 아니라 가난이 대물림되지 않는 사회를 만들기 위한 교육 사다리"라며 "아이의 출발선이 부모의 경제력에 의해 결정되지 않도록 서울시가 끝까지 뒷받침하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)