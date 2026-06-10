서울시, 강북횡단선·난곡선 등 6개 철도 추진…9조 1천996억 투입

▲ 제3차 도시철도망 구축계획 노선도(안)

서울시가 목동역과 청량리역을 잇는 강북횡단선과 보라매공원역∼난향동을 연결하는 난곡선 등 6개 도시철도 노선을 신설, 연장하는 '제3차 도시철도망 구축계획'을 수립하고 추진에 나섭니다.서울시는 강북·서남권 대개조와 지역 균형발전을 뒷받침하기 위해 이 같은 내용을 담은 제3차 도시철도망 구축계획을 본격적으로 수립한다고 밝혔습니다.이번 계획에는 강북횡단선, 난곡선, 서남선, 서부선, 서부선 남부 연장, 신림선 북부 연장 등 6개 노선이 포함됐습니다.총연장은 68.5㎞이며 사업비는 총 9조 1천996억 원 규몹니다.서울시는 영향권 수요, 중복 구간, 기술 여건, 정부와 인접 지방자치단체의 철도계획 등을 고려해 250개 노선을 검토했으며 경제성 및 정책성 등을 종합 검토해 최종 6개 노선을 선정했습니다.강북횡단선은 목동역∼청량리역 25.79㎞ 구간으로, 3차 철도망 사업 중 가장 긴 노선입니다.시는 선형 개선 등을 통해 사업성을 높여 동북∼서북∼서남 지역을 관통하는 주요 노선으로 추진합니다.이 노선은 제2차 도시철도망 계획부터 검토됐으나 낮은 사업성으로 어려움을 겪어왔습니다.시는 3차망 계획에서 정거장 2곳을 줄이고 장래 개발계획 49개를 반영해 사업성을 높였습니다.난곡선은 보라매공원역∼난향동 구간을 잇는 노선입니다.시는 정거장을 6곳에서 5곳으로 줄이고 신림7구역 등 개발계획을 현행화해 사업성을 개선했습니다.서남선은 기존 목동선 계획을 확장한 노선입니다.본선은 마곡나루역∼가산디지털단지역, 지선은 서부트럭터미널∼당산역 구간으로 계획됐습니다.기존 목동선보다 남북측 기종점을 연장하고 목동 재개발 지역 수요를 추가 반영했습니다.서부선은 중단 없이 정상 추진될 수 있도록 민자 재공고와 재정사업 전환 등을 동시에 추진합니다.서부선 남부 연장은 서울대입구역∼서울대 정문 구간, 신림선 북부 연장은 샛강역∼여의도 구간을 연결해 단절 구간의 철도 접근성을 개선합니다.시는 이번 계획이 실현되면 지하철역 평균 접근 시간이 9.97분에서 8.03분으로 줄고, 신규 노선 영향권 수혜 인구는 36만 명 늘어난 783만 명으로 확대될 것으로 내다봤습니다.서울시는 지난 3월 기획예산처의 예비타당성조사(예타) 제도 개편 방안에 지역 균형발전과 대중교통체계 효율화 관련 내용이 포함되면서 3차망 계획의 예타 통과 가능성이 높아질 것으로 기대했습니다.시는 국토교통부 등 관계기관 협의와 시의회 의견 청취 절차에 들어갑니다.오는 30일 서울시청 서소문청사에서 시민공청회를 열고 시민 의견을 수렴합니다.하반기에는 국토부 승인 절차를 본격 추진해 사업 시행에 나설 계획입니다.한편, 강남과 강북을 잇는 신규 경전철 노선인 동부선 도입은 최신 수요를 반영해 사업 타당성을 검토한 뒤 3차망 변경을 통해 추진할 예정입니다.오세훈 서울시장은 "철도 인프라 확충과 교통서비스 혁신을 속도감 있고 차질 없이 추진해 시민 체감도를 높이고 압도적인 서울 교통 대전환 시대를 견인하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)