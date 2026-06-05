한강버스로 서울국제정원박람회 간다…'서울숲 선착장' 8일 오픈

▲ 한강버스 서울숲 선착장

서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있게 됩니다.서울시는 오는 8일부터 10월 말까지 서울숲 선착장에 한강버스가 하루 16차례 정차한다고 밝혔습니다.서울숲과 한강, 성수동 일대에서 열리는 서울국제정원박람회 방문객의 이동 편의를 높이기 위한 조치입니다.서울국제정원박람회는 10월 27일까지 약 71만㎡ 규모 부지에서 열리며, 167개 정원이 조성되는 역대 최대·최장 규모 행사입니다.개막 6일 만에 누적 관람객 100만 명을 넘기는 등 관심을 받고 있습니다.한강버스 운항 노선은 잠실∼뚝섬∼서울숲∼옥수·압구정∼여의도 구간입니다.운항 효율성과 안전성을 고려해 옥수와 압구정 선착장은 회차별로 번갈아 정차합니다.시는 한강 일몰 수요를 고려해 운항 시작과 종료 시각도 1시간씩 늦춥니다.동부선은 오전 11시부터 도착지 기준 오후 9시 28분까지, 서부선은 오전 11시 20분부터 도착지 기준 오후 8시 32분까지 운항합니다.서울시는 서울숲 선착장 운영에 앞서 선착장 주변과 한강버스 항로 전 구간의 정밀 수심측량과 수중 부유물 제거를 마쳤습니다.항로 폭은 60ｍ에서 100ｍ로, 선착장 주변은 72ｍ에서 300ｍ로 넓히고 항로 수심은 기존 한강버스 항로와 같은 2.5ｍ로 확보했습니다.박람회 방문객 편의를 위해 성수구름다리 승강기 교체, 서울숲 연결 보행로 정비, 선착장 진출입로 신설, 임시화장실 설치 등도 마쳤습니다.선착장 주변에는 정원과 휴식 공간을 조성하고 전망데크에 바 테이블을 설치했습니다.지난 3월 전 구간 운항을 재개한 한강버스는 5월 월간 이용객 9만 1천126명을 기록했습니다.이는 4월보다 약 19% 증가한 수치입니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "서울숲 선착장 운영을 통해 시민과 관광객이 한강 야경과 서울국제정원박람회를 함께 즐길 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)