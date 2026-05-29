행안부-SBS, 제2회 고향사랑기부대상 공동 개최

<앵커>



행정안전부와 SBS가 지역 소멸 위기 대응과 지역 경제활성화를 위해 고향사랑기부대상 시상식을 공동 주최합니다. 시상식에서는 고향사랑기부제 활성화에 기여한 유공자와 자치단체를 시상할 계획입니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



행정안전부와 SBS가 오는 9월 4일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열리는 제2회 고향사랑기부대상 시상식을 공동 주최합니다.



행안부와 SBS는 고향사랑 기부제 활성화에 기여한 유공자와 우수 지방자치단체를 선정해 시상할 예정입니다.



고향사랑기부제는 개인이 주소지 외의 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 지역 특산품을 답례품으로 받는 제도로 지난 2023년부터 시행됐습니다.



SBS는 국내 언론사 최초로 지난해 제1회 시상식을 개최해 성공 사례를 발굴해 왔고, 주무 부처인 행정안전부도 유공자 포상과 우수 사례 경진대회를 통해 자치단체를 격려해 왔습니다.



행안부와 SBS는 시상식을 공동 개최함으로써 국민적 인지도와 시상의 영예성을 높인다는 계획입니다.



시상식 참여를 원하는 자치단체는 행안부와 SBS 고향사랑사무국의 공문을 토대로 공적서를 작성해 6월 12일까지 제출하면 됩니다.



행안부와 SBS는 시상식에 이어 오는 9월 19일부터 이틀간 서울 양재동 aT센터에서 '제1회 고향사랑페스타'도 공동 주최합니다.



박람회 형태로 열리는 페스타에서는 자치단체의 답례품 전시와 고향사랑기부제 관련 세미나, 각종 이벤트가 진행될 예정입니다.