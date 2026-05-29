8연속 동결했지만 "갈 길 명확"…7월 '인상' 시사

<앵커>



한국은행이 기준금리를 연 2.5%로, 8번 연속 동결했습니다. 다만 신현송 한국은행 총재는 물가와 환율을 비롯해 모든 면에서 갈 길이 명확해졌다며 하반기 기준금리 인상을 공식화했습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



한국은행 금융통화위원회가 다시 한 번 기준금리를 동결했습니다.



지난해 5월 2.5%로 내린 뒤 8번 연속 동결입니다.



중동 전쟁 불확실성이 여전한 만큼 일단 사태 추이와 성장, 물가에 미치는 영향을 더 지켜보겠다는 판단입니다.



다만 금통위는 사실상 금리 인상, 통화 긴축 기조로 돌아섰음을 분명히 했습니다.



회의에서도 금통위원 2명이 소수 의견으로 인상을 주장한 가운데 신현송 한국은행 총재는 하반기 기준금리 인상 필요성을 공식 언급했습니다.



[신현송/한국은행 총재 : 환율 변동성, 수도권 주택 가격 및 가계부채 리스크 등에 계속 유의할 필요가 있는 점을 고려할 때 향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다고 판단됩니다.]



금통위원 7명이 6개월 뒤 기준금리를 전망하면서 각자 3개씩 모두 21개 점을 찍는 점도표에서 연 3%에 가장 많은 점이 찍혔습니다.



하반기에 0.25%p씩 두 차례 금리를 올릴 수 있다는 의미입니다.



한국은행은 반도체 초호황 등으로 올해 성장률 전망치를 2.6%로 크게 높이고, 소비자물가 상승률은 2.7%로 3년 만에 가장 높을 것으로 전망했습니다.



경기 부양의 부담은 덜었고, 물가는 잡아야 할 여건이 마련된 것입니다.



다시 꿈틀대는 부동산 시장과 달러당 1천500원을 넘나드는 고환율도 금리 인상 쪽에 힘을 실었습니다.



[신현송/한국은행 총재 : 물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산으로 보나 갈 길이 비교적 명확합니다.]



신 총재는 반도체 호황으로 법인세, 소득세 등 세수 증가의 낙수효과가 생기는 한편, 고액 성과급으로 물가 상승 압력도 생길 수 있다고 설명했습니다.



환율 쏠림에는 단호하게 대처하겠다고 말했습니다.



총재 취임 후 처음 진행된 회의에서는 그동안 시장이 예상했던 신 총재의 매파적 성향이 유감없이 드러났다는 평가가 나왔습니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 박태영·이예솔)