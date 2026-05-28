서소문고가 철거 공사 29일 0시 재개…서울시 "30일 경의중앙선 첫차 운행 목표"

▲ 서울시가 교량 철거 작업 중 상판 붕괴 사고가 난 서소문 고가차도에 대해 40시간에 걸친 완전 철거 작업에 들어갈 예정인 가운데 28일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 주변이 통제되고 있다.

붕괴 사고로 중단됐던 서소문고가 철거 공사가 내일(29일) 새벽 0시에 재개됩니다.서울시는 철거 중 무너짐 사고가 발생한 서소문고가차도 잔여 구조물에 대한 긴급철거를 내일(29일) 0시에 재개한다고 밝혔습니다.오늘 오후 고용노동부 소관 '작업중지 해제 심의위원회'와 관련 기관 합동회의 뒤 고용노동부의 작업계획 승인이 완료됨에 따라 즉각 공사에 착수하는 것으로, 사전 안전 보양 작업 및 철거 작업과 마무리 등을 포함해 총 29시간이 소요될 전망입니다.철거작업이 정상적으로 진행될 경우 30일 새벽 5시까지 철거와 시험운행을 포함한 모든 작업을 완료하면, 서소문로 통행과 경의선 첫차 운행을 목표로 한다고 서울시는 설명했습니다.실제 구조물 철거에는 약 7시간이 소요될 것으로 보입니다.사전보양 및 구조물 철거가 진행되는 내일 0시부터 오후 3시까지는 공사장 인근 도로가 전면 통제됩니다.이번 긴급 철거는 잔여 구조물을 신속하게 제거해 시민 안전을 확보하고, 현재 차량 통행이 중단된 서소문로와 경의중앙선 운행을 정상화해 시민 불편을 덜기 위한 조치로, 서울시는 잔존 구조물 상태와 시민 안전 등을 고려해 '압쇄 공법'을 적용한다고 밝혔습니다.압쇄 공법은 유압 압쇄기를 부착한 굴삭기로 구조물을 직접 파쇄하는 방식으로 빠르고 안전한 해체 공법입니다.압쇄기를 활용하면 기존처럼 상부 구조물을 하나씩 절단해 크레인으로 들어 올리는 순차 철거 방식보다 작업 효율이 높아지고, 이에 따라 당초 약 40시간이 예상됐던 작업 시간을 15시간 이내로 절반 이상 단축할 수 있다고 서울시는 설명했습니다.철거 과정에서 발생할 수 있는 파편 낙하와 소음 등을 막기 위한 안전 조치도 진행됩니다.서울시는 낙하물과 소음을 차단하는 '에어 방음벽'을 설치하고 경의중앙선과 지하철 2호선 보호를 위해 GPR 탐사를 실시하고, 철도 궤도 상부에는 두께 20㎜ 철판과 2ｍ 이상의 모래를 쌓아 충격을 흡수하도록 할 계획입니다.임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "시민 안전과 불편 최소화를 최우선으로 최대한 신속하게 철거를 완료하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)