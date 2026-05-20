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1천만 명 못 받는 고유가 지원금…곳곳 '볼멘소리'

윤나라 기자
작성 2026.05.20 01:11 조회수
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<앵커>

2차 고유가 피해지원금 신청과 지급이 시작되면서 1, 2차 누적 신청자가 804만 명을 넘었습니다. 지난해 소비쿠폰 지급 당시보다 지급 대상이 1천만 명가량 줄었는데, 이 때문에 곳곳에선 볼멘소리가 나왔습니다.

윤나라 기자의 보도입니다.

<기자>

2차 고유가 피해지원금 신청을 받고 있는 서울의 한 주민센터.

아침부터 지원금 신청자들이 들어옵니다.

2차 지원금은 오는 7월 3일까지 신청을 받고 심사를 거쳐 1인당 10만 원에서 25만 원까지 차등 지급됩니다.

1차 지급 당시 사용할 수 없어 논란이 됐던 주유소에서도 사용이 가능합니다.

[윤호중/행안부 장관 : (지원금은) 연 매출 30억 이하의 소상공인들을 대상으로 사용할 수 있게 설계가 되어 있습니다. 주유소에 한해서만큼은 어느 주유소에서든지 사용을 하실 수 있도록 했습니다.]

2차 지원금은 1인 가구 직장가입자 건강보험료 기준 13만 원 이하면 신청할 수 있습니다.

다만 재산세 과세표준이 12억 원을 넘거나 금융소득이 2천만 원을 초과하는 가구는 제외됩니다.

2차 지원금 지급대상은 소득하위 70%, 약 3천600만 명 정도입니다.

지난해 지급됐던 소비쿠폰과 비교하면 지급대상자가 약 1천만 명가량 줄어들었습니다.

지급 대상이 줄면서, 현장에선 자신이 왜 제외됐느냐는 볼멘소리도 나옵니다.

[((건강보험료가) 24만 원이 넘으시면 안 되세요.) 24만 원 밑에는 되는데. 아 열받네, 이거. 진짜 이해가 안 가네.]

직장인들 사이에선 역차별이라는 불만도 있습니다.

[직장인 : 세금은 내가 다 내는데 정작 저는 혜택에서 다 제외가 되니까, 나는 세금을 왜 내나 이런 생각이 (듭니다.)]

행안부는 한정된 재원을 중동전쟁 등으로 경제적 타격을 입은 서민과 중산층에 집중하기 위한 조치라며 이의 신청 절차도 운영한다고 설명했습니다.

(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 정용화)
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