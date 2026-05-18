행안부-공무원노조, 비상근무자 처우 개선 등 논의

▲ 조영진 행정안전부 대변인이 18일 정부세종청사에서 열린 '공무원노조 정책협의체 킥오프회의'에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다.

행정안전부는 오늘(18일) 오후 정부세종청사에서 김민재 차관 주재로 올해 첫 공무원노조 정책협의체 회의를 개최했다고 밝혔습니다.정책협의체는 행안부와 공무원노조가 지방공무원 노동환경 개선을 함께 논의하는 자리로 2018년 처음 구성됐습니다.오늘 회의에는 정부 측에서 김 차관과 지방행정국장 등이, 노조 측에서는 공무원노조연맹, 대한민국공무원노조총연맹, 전국공무원노조 등 3대 공무원노조 관계자들이 참석했습니다.노조 측은 조직·인사(4개), 복무·수당(8개), 예산(3개), 교육훈련(2개) 등 20개 안건을 건의했습니다.주요 안건은 각종 비상근무자 처우 개선, 시간선택제 채용 공무원제도 폐지, 당직 근무 제도 개선 등이었습니다.과거 박근혜 정부 시절 도입된 시간선택제 채용 공무원제도는 능력과 근무 의욕이 있지만 육아·건강 등 이유로 종일 근무가 어려운 인재를 대상으로 주 15∼35시간 근무와 정년을 보장하는 제도입니다.정책협의체는 이번 회의를 시작으로 안건별 실무협의를 거쳐 오는 12월 협의 결과를 확정할 예정입니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)