행안부-공무원노조, 비상근무자 처우 개선 등 논의

▲ 조영진 행정안전부 대변인이 18일 정부세종청사에서 열린 '공무원노조 정책협의체 킥오프회의'에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다.
행정안전부는 오늘(18일) 오후 정부세종청사에서 김민재 차관 주재로 올해 첫 공무원노조 정책협의체 회의를 개최했다고 밝혔습니다.
정책협의체는 행안부와 공무원노조가 지방공무원 노동환경 개선을 함께 논의하는 자리로 2018년 처음 구성됐습니다.
오늘 회의에는 정부 측에서 김 차관과 지방행정국장 등이, 노조 측에서는 공무원노조연맹, 대한민국공무원노조총연맹, 전국공무원노조 등 3대 공무원노조 관계자들이 참석했습니다.
노조 측은 조직·인사(4개), 복무·수당(8개), 예산(3개), 교육훈련(2개) 등 20개 안건을 건의했습니다.
주요 안건은 각종 비상근무자 처우 개선, 시간선택제 채용 공무원제도 폐지, 당직 근무 제도 개선 등이었습니다.
과거 박근혜 정부 시절 도입된 시간선택제 채용 공무원제도는 능력과 근무 의욕이 있지만 육아·건강 등 이유로 종일 근무가 어려운 인재를 대상으로 주 15∼35시간 근무와 정년을 보장하는 제도입니다.
정책협의체는 이번 회의를 시작으로 안건별 실무협의를 거쳐 오는 12월 협의 결과를 확정할 예정입니다.
(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
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