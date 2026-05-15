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행안장관, 3개 공무원 노조 대표와 간담회…"선거 관리에 집중"

윤나라 기자
작성 2026.05.15 16:42 조회수
행안장관, 3개 공무원 노조 대표와 간담회…"선거 관리에 집중"
▲ 윤호중 행정안전부 장관이 15일 정부세종청사에서 3개 공무원 노조 대표와 상생 협력 등을 논의하는 간담회에서 인사말을 하고 있다.

행정안전부는 윤호중 장관이 정부세종청사에서 전국공무원노동조합, 대한민국공무원노동조합총연맹, 공무원노동조합연맹 등 3개 공무원 노조 대표와 간담회를 개최했다고 밝혔습니다.

이번 간담회는 6·3 지방선거 준비와 고유가 피해지원금 지급 등으로 업무 부담이 커진 지방공무원들의 의견을 듣고 현장 목소리를 정책에 반영하고자 마련됐습니다.

윤 장관은 간담회에서 업무를 수행 중인 지방공무원들의 헌신에 감사를 표하고, 공정하고 투명한 선거관리에 행정 역량을 집중해달라고 당부했습니다.

노조 대표들은 선거 사무에 동원되는 공무원들의 수당·초과근무수당 현실화 등 실질적인 처우 개선 필요성을 건의했습니다.

윤 장관은 "어려운 여건 속에서도 국가적 행사와 민생 지원을 위해 헌신하는 공무원들의 고충을 충분히 이해하고 있다"며 "공무원들이 보람을 느끼며 일할 수 있도록 노조와 지속적으로 소통하며 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했습니다.

(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
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