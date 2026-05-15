행안장관, 3개 공무원 노조 대표와 간담회…"선거 관리에 집중"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 15일 정부세종청사에서 3개 공무원 노조 대표와 상생 협력 등을 논의하는 간담회에서 인사말을 하고 있다.

행정안전부는 윤호중 장관이 정부세종청사에서 전국공무원노동조합, 대한민국공무원노동조합총연맹, 공무원노동조합연맹 등 3개 공무원 노조 대표와 간담회를 개최했다고 밝혔습니다.이번 간담회는 6·3 지방선거 준비와 고유가 피해지원금 지급 등으로 업무 부담이 커진 지방공무원들의 의견을 듣고 현장 목소리를 정책에 반영하고자 마련됐습니다.윤 장관은 간담회에서 업무를 수행 중인 지방공무원들의 헌신에 감사를 표하고, 공정하고 투명한 선거관리에 행정 역량을 집중해달라고 당부했습니다.노조 대표들은 선거 사무에 동원되는 공무원들의 수당·초과근무수당 현실화 등 실질적인 처우 개선 필요성을 건의했습니다.윤 장관은 "어려운 여건 속에서도 국가적 행사와 민생 지원을 위해 헌신하는 공무원들의 고충을 충분히 이해하고 있다"며 "공무원들이 보람을 느끼며 일할 수 있도록 노조와 지속적으로 소통하며 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)