재난정보 더 상세·정확하게…'재난문자' 157자로 전국 확대

이미지 확대하기

▲ 재난문자 157자로 확대

행정안전부는 국민에게 재난 안전 정보를 알리는 재난문자의 글자수가 전국적으로 157자로 확대된다고 밝혔습니다.그간 재난문자는 글자수가 90자로 제한돼 각 지방자치단체가 구체적인 재난정보를 알리는 데 어려움이 많았습니다.이런 문제를 해소하고자 작년 10월부터 충북과 경남, 제주에서 재난문자 글자수를 157자로 확대하는 시범사업을 벌였고, 문자 발송이 별다른 오류 없이 안정적으로 이뤄지는 것을 확인해 15일부터 전국으로 확대하게 됐습니다.이에 따라 앞으로는 재난발생 지역과 위험상황, 대피방법 등 필요한 정보를 보다 구체적으로 안내받게 됩니다.다만, 글자수 확대는 위급·긴급재난을 제외한 재난경보 등을 알리는 '안전안내문자'에만 적용됩니다.공습·경계·화생방 경보상황에서 보내는 '위급재난문자'와 태풍·화재, 테러 등 자연·사회재난 발생시 발송하는 '긴급재난문자'는 종전대로 90자 제한을 유지합니다.글자수 확대와 함께 유사·중복 재난문자 사전 검토기능도 전국으로 확대됩니다.행안부는 여러 기관에서 비슷한 재난문자를 반복 발송해 수신자의 피로도가 높다는 지적 등이 제기되자 글자수 확대와 함께 중복 재난문자 사전 검토기능 도입을 추진해왔습니다.사전 검토기능을 시범 도입한 결과 기상특보 관련 중복 재난문자 발송이 최근 6개월간 80% 이상 줄어드는 효과를 확인했습니다.박형배 행안부 안전예방정책실장은 "집중호우와 같은 여름철 재난은 짧은 시간 안에 큰 피해가 발생할 수 있어 국민께 필요한 재난정보를 신속하고 정확하게 전달하는 게 무엇보다 중요하다"며 "구체적인 재난상황 정보와 행동요령을 안내할 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)