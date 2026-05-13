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이번 주말 서울 종로 일대서 '연등회' 행렬…주요 도로 통제

윤나라 기자
작성 2026.05.13 11:06 조회수
이번 주말 서울 종로 일대서 '연등회' 행렬…주요 도로 통제
▲ 지난해 연등회 행사 모습

서울시는 이번 주말(16∼17일) 서울 종로 일대에서 개최되는 '연등회' 행사로 인근 주요 도로의 차량 운행을 통제한다고 밝혔습니다.

'연등회'는 통일신라시대부터 약 1천200년간 이어져 온 전통문화축제입니다.

2012년 국가무형유산으로 지정됐으며 2020년에는 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐습니다.

서울시는 올해 '연등회' 행사에 따라 오는 16일 오후 1시부터 17일 새벽 3시까지 세종대로 사거리∼흥인지문, 장충단로 등 시내 주요 도로에서 단계별로 차량을 통제합니다.

이 기간 종로 일대를 지나는 버스는 우회 운행하며 통제 구간 내 버스정류장은 임시 폐쇄됩니다.

시민들은 인근 정류장에서 하차해 지하철을 이용하거나 도보로 이동해야 합니다.

16일에는 종각 사거리∼흥인지문 구간이 오후 1시부터 다음 날 새벽 3시까지, 세종대로 사거리∼종각 사거리 구간과 안국사거리∼종각 사거리 구간이 오후 6시부터 자정까지, 동국대∼흥인지문 구간이 오후 6시부터 8시 30분까지 양방향 전면 통제됩니다.

17일에는 오전 9시부터 자정까지 안국사거리∼종각 사거리 양방향 전 차로가 전면 통제됩니다.

안전한 이동을 위해 연등 행렬 구간인 종각 사거리∼흥인지문 일대 중앙버스 정류소 총 10곳은 도로변으로 임시 이동할 예정입니다.

연등회 대표 행사인 '연등 행렬'은 16일 오후 7시∼9시 30분까지 60 여개 단체와 2만여 명의 시민이 참여한 가운데 진행될 예정입니다.

행렬은 동국대를 출발해 흥인지문과 종로를 거쳐 조계사까지 이어집니다.

연등 행렬 후에는 밤 9시 30분부터 11시까지 종각 사거리에서 '대동한마당'이 열립니다.

시민들이 함께 어우러져 강강술래, 음악 공연 등을 즐기는 행사로, 행사 말미에는 하늘에서 뿌려지는 '꽃비'가 장관을 연출합니다.

17일에는 조계사 앞에서 '전통문화마당'이 열려 불교 및 전통문화체험 프로그램이 운영됩니다.

서울시는 연등 행렬 행사에 대규모 인원이 참여할 것으로 예상하고 안전관리에 완벽히 할 계획입니다.

김태희 서울시 문화본부장은 "누구나 안심하고 아름다운 연등회를 즐기실 수 있도록 현장 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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