"주가 1만 원 오르면 130원 소비, 주요국보다 작아…부동산 우선"

▲ 자료사진(아파트)

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▲ 국면별 자산효과와 국가별 자산효과 추정치

우리나라는 주식 투자 수익이 우선 부동산으로 향하기 때문에 주식 자산효과가 주요 선진국에 비해 낮다는 분석 결과가 나왔습니다.한국은행 조사국 거시분석팀 김민수 차장, 추성윤 조사역, 곽법준 팀장은 7일 '우리나라의 주식 자산효과에 대한 평가'(BOK 이슈노트) 보고서에서 주가 상승이 소비 확대로 이어지는 주식 자산효과를 분석했습니다.연구진이 가계금융복지조사 가구패널을 이용해 우리나라 주식 자산효과를 추정한 결과, 주가가 1만 원 오를 때 자본이득의 1.3%인 130원가량이 소비재원으로 활용됐습니다.유럽, 미국 등 다른 주요국에서 자본이득의 3∼4%가 소비 증가로 연결되는 데 비하면 낮은 수준입니다.연구진은 그 배경으로 '부동산 쏠림 현상'을 들었습니다.주식투자 이익이 우선 부동산 투자로 이어지면서 소비 확대 효과를 제한했다는 것입니다.특히 무주택 가구는 주식 자본이득의 70%가 부동산으로 이동하는 것으로 추정됐습니다.최근 서울 주택매매 자금출처조사에서도 주식매각대금 비중이 크게 늘었습니다.국내 주식은 수익률이 낮고 변동성은 높아서 가계가 자본이득을 일시적 현상으로 인식하는 경향도 소비 증가 효과를 약화하는 요인으로 지목됐습니다.또, 주식 투자 저변이 넓지 않아 주가 상승의 체감 효과가 제한적이라는 점도 거론됐습니다.다만, 연구진은 최근 글로벌 인공지능(AI) 수요 확대로 주가가 빠르게 뛰면서 가계의 주식 보유가 대폭 늘고 참여계층도 다양화되면서 기대 이익도 크게 확대되고 있다고 평가했습니다.특히 최근 주식시장에 새롭게 유입되는 청년층과 중·저소득층은 자산효과가 상대적으로 크게 나타난다는 점에서 향후 우리 경제의 전체 자산효과를 확대시킬 가능성이 있다고 내다봤습니다.다만 이들은 주가가 조정될 경우 역자산효과가 맞물려 경기 하방 압력이 확대될 수 있다고 지적했습니다.그러면서 "중장기적으로 주식시장이 가계의 자산 형성 기반으로 기능할 수 있도록 안정적인 투자환경을 조성할 필요가 있다"고 말했습니다.또, "부동산 가격을 안정시켜 주식 자본이득의 부동산 쏠림을 막고 가계의 주식 장기보유 유인을 제고할 필요가 있다"고 제언했습니다.(사진='우리나라의 주식 자산효과에 대한 평가' BOK 이슈노트 발췌, 연합뉴스)