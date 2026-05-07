나무호, 예인 준비 작업…두바이항에서 사고 원인 조사

<앵커>



호르무즈 해협에서 폭발 사고가 난 HMM 소속 나무호가 예인 준비 작업에 들어갔습니다. 두바이항에 도착하면 본격적인 사고 원인 조사가 시작될 예정입니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



나무호의 예인 준비 작업이 우리 시간으로 오늘(7일) 오전부터 시작됐습니다.



현지 예인선은 어제 저녁 8시 30분쯤 두바이에서 출발해 오늘 새벽 3시 30분쯤 사고 선박 인근에 도착했습니다.



예인 준비 작업은 나무호를 예인선에 연결하는 등 사전 작업을 수행하는 것으로, 이 과정에만 몇 시간은 걸릴 것으로 예상됩니다.



이후 나무호는 직선거리 70km 정도 떨어진 두바이항으로 이동하게 됩니다.



이동에 10시간에서 12시간 정도 소요되는 것을 감안하면 오늘 밤이나 내일 새벽쯤 두바이항에 도착할 전망입니다.



본격적인 사고 원인 조사는 두바이항에서 시작됩니다.



앞서 사고 당시 나무호 선장은 근처에 정박해 있던 다른 배 선장에게 기관실 좌현 폭발이라고 전파했고 폭발 소리는 수십 마일 떨어진 먼바다까지 들릴 정도였던 것으로 전해집니다.



[호르무즈 고립 선박 관계자 : (나무호와) 거의 한 100km가 넘는 거리거든요. 약간 폭발음이 들렸고….]



현재까지 나무호 외벽에 구멍이나 부서진 흔적은 없는 걸로 알려졌습니다.



다만 불을 끄려고 이산화탄소 소화 장치를 작동할 때 외벽 쪽으로 가스가 새어나갔다는 선원의 전언이 있었습니다.



선체 외벽에 구멍이나 금이 있을 가능성도 배제할 수 없다는 겁니다.



두바이 사고 조사에는 현지의 한국선급 지부 인력, 중앙해양안전심판원 소속 조사관, 소방청 감식 전문가 등이 조사에 참여할 예정입니다.



(영상편집 : 이승열)