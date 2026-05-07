뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

4월 외환보유액 4천279억 달러…환율 방어에도 42.2억 달러↑

김혜민 기자
작성 2026.05.07 09:47 조회수
4월 외환보유액 4천279억 달러…환율 방어에도 42.2억 달러↑
▲ 외화, 달러화

지난달 외환보유액이 기타 통화 외화자산의 미 달러 환산액 증가 등의 영향으로 40억 달러 이상 늘었습니다.

7일 한국은행에 따르면, 4월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4천278억 8천만 달러(약 622조 원)로, 3월 말보다 42억 2천만 달러 불어났습니다.

지난 3월 한 달 동안 39억 7천만 달러 감소했다가 다시 증가했습니다.

한은 관계자는 "국민연금과의 외환스와프 등 시장 안정화 조 치에도 기타 통화 외화자산의 미 달러 환산액 증가와 운용 수익 등에 기인해 외환보유액이 증가했다"고 설명했습니다.

자산별로는 유가증권(3천840억 7천만 달러)이 63억 7천만 달러, IMF(국제통화기금) 특별인출권(SDR·158억 1천만 달러)이 2억 4천만 달러 각각 늘었습니다.

반면, 예치금(187억 6천만 달러)은 22억 9천만 달러 줄었습니다.

금은 시세를 반영하지 않고 매입 당시 가격으로 표시하기 때문에 47억 9천만 달러를 유지했습니다.

한국의 외환보유액 규모는 3월 말 기준 4천237억 달러로, 전월과 같은 세계 12위 수준입니다.

중국이 3조 3천421억 달러로 가장 많았고, 일본(1조 3천747억 달러), 스위스(1조 698억 달러), 러시아(7천490억 달러), 인도(6천911억 달러), 대만(5천969억 달러), 독일(5천941억 달러), 사우디아라비아(4천963억 달러), 이탈리아(4천525억 달러), 프랑스(4천454억 달러), 홍콩(4천308억 달러) 순으로 2∼11위를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
김혜민 기자 사진
김혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지