한강버스, 징검다리 연휴 닷새간 2만 3천여 명 탑승

▲ 북적이는 한강버스 여의도 선착장

노동절부터 어린이날까지 닷새 동안의 징검다리 연휴 기간 한강버스 이용객이 2만 명을 넘었다고 서울시가 밝혔습니다.시에 따르면 지난 1∼5일 한강버스 탑승객은 2만 3천443명으로, 하루 평균 4천689명을 기록했습니다.이는 지난달(4월) 일평균 탑승객 2천550명보다 84% 많은 수치입니다.특히 노동절인 1일에는 5천584명이 탑승해 한강버스가 운항을 시작한 이래 일일 최다 인원을 기록했다고 서울시는 전했습니다.2일과 5일에도 각각 5천 명 이상 탑승해 봄철 나들이 수요가 집중된 것으로 나타났습니다.서울시가 작년 9월 18일 운영을 시작한 한강버스는 11월 바닥 걸림 사고 후 마곡∼여의도 구간만 부분 운항하다가 안전 조치를 마치고 올해 3월 전 구간 운항을 재개했습니다.전 구간 운항 재개 첫 달인 3월 탑승객 6만 2천491명, 4월 탑승객 7만 6천488명으로 꾸준히 이용자가 늘고 있는 것으로 서울시는 집계했습니다.누적 탑승객은 3월부터 16만 2천422명, 작년 9월 첫 운항부터는 26만 7천357명입니다.시는 망원선착장과 뚝섬선착장 주변에 전망 쉼터를 추가 조성했으며, 이달 중 여의도·뚝섬·잠실·압구정·옥수·마곡 6개 선착장을 수변거점구역으로 지정해 리버뷰가든을 조성하고 편의시설을 설치할 계획입니다.또 '2026 서울국제정원박람회' 주 무대인 서울숲에 임시선착장을 개장하고 여의도∼서울숲 특별 직항 노선을 운영할 예정입니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "5월 연휴 기간 많은 시민이 한강버스를 이용하며 한강을 즐기는 모습을 통해 여가형 이동 수단으로써 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 시민들이 보다 편리하고 안전하게 한강버스를 이용할 수 있도록 이용 편의와 서비스 품질을 지속해서 높이겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)