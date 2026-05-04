길 건너려다 목에 '덜컥'…초등생 두개골 골절 부른 정체

<앵커>



지난달 한 초등학생이 거리에 설치된 현수막에 걸려 넘어지면서 두개골이 골절되는 사고가 있었습니다. 지방선거를 한 달 앞두고, 높이 규정을 어기거나 설치가 금지된 곳에 걸린 불법 현수막이 늘고 있어 정부가 단속에 나섰습니다.



윤나라 기자가 취재했습니다.



<기자>



경기도 포천의 한 사거리 도로 위에 초등학생이 쓰러져 있습니다.



도로 가장자리, 약 1m 높이에 설치된 현수막 고정 끈에 걸려 넘어지면서 기절한 겁니다.



초등학생은 병원에서 두개골 골절 판정을 받았습니다.



[김현규/사고 목격자 : 어른들 가슴팍 높이 정도에 있었는데 아이가 여기 신호등을 건너려고 뛰어가는 중에 흰 줄을 보지 못하고 (걸려 넘어졌습니다.)]



사고 현장 주변엔 여전히 사람 눈높이에 설치된 현수막들이 남아있습니다.



시내에 설치된 현수막인데요, 현수막을 고정하는 끈이 이렇게 하얀색이고 얇아서 식별하기가 더욱 어렵습니다.



이번 사고 원인이 된 현수막은 종교 관련 내용이었는데 신고나 허가가 필요한 장소에 설치된 건 아니었다고 당국은 설명했습니다.



하지만 다음 달 지방선거 관련 정당 현수막은 어린이보호구역이나 소방시설 주변 등에 설치해선 안 되고 현수막 아랫부분 높이가 2.5m 이상, 현수막 끈의 가장 낮은 부분은 높이가 2m 이상이 안 되면 강제 철거되고 과태료도 부과됩니다.



올해 1분기, 전국에서 법 규정 위반으로 정비 처분을 받은 정당 현수막은 2만 9천여 개로 지난 4분기 2만 8천여 개보다 4.4% 늘었습니다.



특히 설치 장소를 위반한 경우는 800건에서 1천105건으로 38.1% 급증했습니다.



[박순배/경기도 포천시 : 차 타고 가다 보면 너무 (현수막이) 난무해서 어린이들이 툭 튀어나오면 못 볼 수 있죠.]



행정안전부는 오늘(4일)부터 선거 전날인 다음 달 2일까지 한 달간 불법 정당 현수막에 대한 전국 일제 점검에 착수했습니다.



(영상취재 : 주범, 영상편집 : 정용화)