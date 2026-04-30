행안부 "민선 8기' 막바지 선심성 예산 편성 없어야"

▲ 김민재 행정안전부 차관이 30일 세종시 정부세종청사에서 열린 제3회 중앙지방정책협의회 회의를 주재하고 있다.

행정안전부는 17개 시·도에 민선 8기 임기 말에 나타날 수 있는 선심성 예산 편성이나 무리한 사업 추진, 특정인을 고려한 인사 등 행정의 공정성과 신뢰를 훼손하는 행위가 없도록 각별한 관리를 당부했다고 밝혔습니다.행안부는 오늘(30일) 정부세종청사에서 김민재 차관 주재로 17개 시도 부단체장과 함께 개최한 '2026년 제3회 중앙지방정책협의회'에서 이같이 밝히고 다가오는 6·3 지방선거와 관련해 공무원의 철저한 정치적 중립을 강조했습니다.다만, 지방선거 등을 이유로 지역 축제가 연기되거나 취소돼 지역 경제가 과도하게 위축되지 않도록 법령의 범위 내에서 각종 축제가 정상 개최될 수 있도록 지자체에 적극적인 협조를 요청했습니다.행안부는 중동 전쟁 장기화에 따른 민생 경제 회복을 위해 긴급 편성된 국가 추경이 현장에서 빠르게 효과를 낼 수 있도록 지방정부의 조속한 추경 편성과 집행도 강조했습니다.이번 주부터 지급이 시작된 고유가 피해지원금 등 국민 생활과 직결된 사업들이 지체 없이 집행될 수 있도록 지방정부가 집행 속도를 높여달라고도 당부했습니다.김 차관은 "민생 회복을 위한 이번 추경이 단순한 재정 투입이 아니라 가장 필요한 곳에 가장 먼저 닿아 국민의 일상 회복을 뒷받침할 수 있도록 중앙과 지방이 협력하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)