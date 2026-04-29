쿠팡 "행정소송 제기할 것"…미 로비 더 강화하나

<앵커>



쿠팡은 공정위 결정에 반발하며 소송을 예고했습니다. 쿠팡이 동일인 지정을 문제 삼으며, 미국 정부와 의회를 상대로 로비를 강화할 수 있다는 관측도 나옵니다.



이어서 김혜민 기자입니다.



<기자>



공정위의 결정이 나오자 쿠팡은 즉각 반박하는 입장문을 내놨습니다.



먼저 김범석 쿠팡 Inc 의장의 동생은 공정거래법상 임원이 아니고 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다고 주장했습니다.



또 김 의장과 친족은 한국 계열회사 지분을 보유하고 있지 않아 사익편취 우려가 없고, 미국 상장사로서 엄격한 감시를 받고 있는 만큼, 이번 조치는 이중 규제라고 지적했습니다.



그러면서 행정소송을 통해 이 문제를 다투겠다고 밝혔습니다.



쿠팡이 강경 대응 방침을 밝히면서 미국 행정부와 의회를 상대로 로비를 강화할 가능성도 제기됩니다.



이미 미국은 쿠팡에 대한 정보 유출 조사 등 일련의 조치에 대해 차별 소지가 있다며 우려를 제기해 왔습니다.



최근에는 미국 하원 공화당 소속 의원들이 강경화 주미 한국대사에게 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별 규제를 중단하라는 항의 서한을 발송했습니다.



이번 조치가 한미 통상에 영향을 미칠 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.



앞서 쿠팡은 김 의장을 동일인으로 지정하는 것은 한미 자유무역협정 최혜국 대우와 투자자 보호 의무 위반 가능성이 있다고 주장해 왔습니다.



이에 대해 공정위는 정당한 법집행이라며 선을 그었습니다.



[최장관/공정거래위원회 기업집단감시국장 : 시행령상 요건과 동일인 판단 지침에 따라서 지정한 부분이기 때문에 저희 정당한 법 집행 부분에 대해서 미국에서 문제 삼지는 않을 거라고 생각하고요.]



국세청 특별 세무조사와 노동부의 산재 은폐 의혹 조사 등 아직 진행 중인 사안이 많아 쿠팡을 둘러싼 한미 갈등의 불씨는 이어질 것으로 보입니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 김예지)