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'지원금' 첫날 주민센터 북적…"주유소 왜 안돼요?"

윤나라 기자
작성 2026.04.28 06:28 조회수
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<앵커>

어제(27일)부터 고유가 피해 지원금이 지급되기 시작했죠. 기름값이 비싸서 지원해 주는 돈인데 절반 넘는 주유소에선 매출이 많단 이유로 사용할 수 없어서 논란입니다.

윤나라 기자입니다.

<기자>

서울의 한 주민센터가 아침부터 고유가 피해지원금을 받으려는 주민들로 북적입니다.

서울뿐 아니라 울산, 전북 전주, 충남 홍성 등 전국 곳곳에서 긴 대기줄이 늘어섰습니다.

치솟는 물가에 위축됐던 시민들은 모처럼 여유를 찾았습니다.

[전주시민 : 계란 한 판도 1만 원 해요, 계란 한 판도. 그러니 없는 사람은 굶어 죽게 생겼어요. 오늘은 갈비탕이나 먹어야겠어요.]

[강말선/울산 남구 : 웬만큼 아파도 병원비가 겁이 나서 못 가고 그랬는데 이번에 마음 편하게 쓸 수 있다고 (생각해요.)]

곳곳에서 혼선도 빚어졌습니다.

다음 달 8일까지인 1차 지급 대상은 기초생활수급자 등 취약계층으로 한정되고 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일별 신청제가 적용되는데, 이를 몰랐던 시민들은 발길을 돌려야 했습니다.

[1차(지급 대상은) 기초수급자·차상위고, 2차가 70% 국민이어서 1차에 해당이 안 되시고, 2차 때 오시면 됩니다.]

[서울시민 : 아, 그래서 이게 안 됐나.]

고유가로 인한 피해 극복을 돕는 지원금인데도 전국의 상당수 주유소에서 사용할 수 없다는 점도 논란입니다.

주유소는 판매가 대비 세금 비중이 높아 연매출 30억 이하라는 고유가 피해지원금 사용 기준을 넘는 경우가 대부분입니다.

피해지원금을 쓸 수 없는 주유소는 전국 1만 500여 주유소 가운데 약 65%에 이릅니다.

[안재훈/서울 대흥주유소장 : 솔직히 힘들죠. 매출이 20%가 줄었는데. 지금 보세요. 차가 어쩌다 한대 들어오고.]

소득 하위 70% 시민을 대상으로 한 2차 지급은 다음 달 18일부터 시작되는데, 지원금은 카드나 지역상품권 형태로 지급되며, 사용 기한은 8월 31일까지입니다.

(영상취재 : 주범·배문산·안재영 UBC·강경진 JTV·김용태 TJB·김경한 TJB, 영상편집 : 김종미)
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