서울하프마라톤대회 26일 개최…광화문 등 주요 구간 도로 통제

▲ 2025년 서울하프마라톤대회 당시 모습

서울시는 일요일인 이달 26일 오전 7시 30분 광화문광장을 출발해 여의도공원과 상암 월드컵공원으로 이어지는 '2026 서울하프마라톤대회'를 개최한다고 밝혔습니다.올해 10회째인 서울하프마라톤은 서울시, 조선일보사, 서울시체육회가 공동 주최하며, 국내 하프 마라톤 대회 중 최대 규모로 하프코스와 10㎞ 코스에 총 2만 2천 명이 참가합니다.참가자들은 광화문광장을 출발해 마포대교, 양화대교 등을 지나 각각 10㎞ 코스는 여의도공원, 하프코스는 상암 평화광장에 도착합니다.대회 당일 오전 7시 20분부터 10시 30분까지 마라톤 코스에 포함된 도심 주요 도로는 순차적으로 통제되고 참가자 통과 이후 즉시 해제됩니다.서울시는 교통 통제로 인한 시민 불편을 줄이기 위해 출발 및 해제 시각을 지난해보다 각각 30분 앞당겼으며 전 구간 교통 통제는 10시 30분 이전 해제할 예정입니다.주요 통제구간은 광화문광장, 세종대로, 마포대로, 마포대교, 여의대로, 국회대로, 양화대교, 합정역, 마포구청역, 월드컵로 일부 구간 등입니다.구간별로 1시간에서 2시간 30분가량 통제가 이뤄집니다.이 가운데 출발 행사장인 광화문광장 주변은 오전 5시부터 통제해 9시에 해제합니다.시는 대회 전 시민 대상 사전 안내 문자를 발송하고 주요 매체를 활용해 교통 통제와 관련한 정보를 제공할 예정입니다.아울러 주요 지점에 상황실과 의료 부스를 설치하고 코스 내 70여 명의 레이스페트롤을 비롯해 1천800여 명의 운영 인력을 투입합니다.김명주 서울시 관광체육국장은 "올해로 10회를 맞는 서울하프마라톤은 시민과 함께하는 대표 도심 마라톤 행사로 봄기운이 완연한 도심 속에서 활력을 더하는 축제"라며 "대회 당일 일부 도로의 불가피한 교통 통제가 이루어지는 만큼 시민 여러분의 너그러운 양해와 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)