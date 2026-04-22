행안장관, '강풍·건조' 강원 영동·경북에 산불 방지 특별 지시

▲ 지난 21일 오후 6시 50분쯤 강원 영월군 영월읍 영흥리 야산서 불이 나 소방대원이 진화작업을 벌이고 있다

윤호중 행정안전부 장관은 강원 영동과 경북 지역을 중심으로 강한 바람과 건조한 날씨로 산불 위험이 커지자 산림청, 지방정부 등 관계기관에 선제 대응을 위한 특별 지시를 내렸습니다.윤 장관은 산불 위험 행위에 대한 계도·단속 강화와 산불 취약시설에 대한 특별 안전점검 등 사전 예방조치, 산불진화 장비와 인력의 신속한 출동을 위한 대비 태세 확립 등을 강조했습니다.지방정부·산림·소방·경찰·군부대 등 유관기관 간 협력체계를 강화하고 신속한 주민대피가 이뤄질 수 있도록 대피체계를 사전에 정비할 것을 당부했습니다.행안부는 산불 위험 시군에 지역책임관을 운영해 비상연락체계를 구축하고 실시간 상황관리를 강화할 예정입니다.윤 장관은 "산불로 인한 피해를 최소화하기 위해 취약지역을 중심으로 실시간 산불 감시를 강화하고, 산불 발생 초기부터 관계기관이 함께 신속히 대응할 수 있도록 대비하겠다"고 말했습니다.(사진=강원특별자치도 산불방지센터 제공, 연합뉴스)