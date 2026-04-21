'사회연대경제'로 지역 사회 활력 제고…17개 지자체 85억 지원

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 지난해 12월 30일 서울시 용산구 동자동사랑방을 방문해 주민의견 등을 청취하는 사회연대경제 현장 간담회를 하고 있다

행정안전부는 '2026년 사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산' 사업 대상지로 충남 아산과 대구, 경기 광명 등 17개 지방정부를 최종 선정했다고 밝혔습니다.'사회연대경제'는 개별 주체의 이윤보다 지역·사람·공동체의 가치를 우선, 다양한 연대와 협력을 바탕으로 지역사회문제를 해결해 나가는 경제활동 방식을 뜻합니다.이번에 선정된 17개 지방정부는 지역 여건에 맞게 ▲ 공공서비스 혁신형 ▲ 지역순환경제 구축형 ▲ 생활서비스 제공형 ▲ 지역활성화 선도형 등 다양한 유형으로 사회연대경제 관련 사업을 진행합니다.17개 지방정부 중 10곳이 인구감소지역(관심지역 포함)으로, 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다고 행안부는 전했습니다.행안부는 17개 지방정부가 지역 여건에 맞는 혁신모델을 만들어갈 수 있도록 1곳당 국비 5억 원씩 총 85억 원을 지원합니다.각 지방정부는 지방비 5억 원을 부담해 총사업비 10억 원으로 사업을 추진합니다.선정된 지방정부에는 연차별 평가를 거쳐 최대 3년간 국비가 지원되며, 예산은 계획 수립부터 제품·서비스 개발, 실증사업 진행, 성과 연구까지 혁신모델의 자생력을 높이는 전 과정에 집중적으로 쓰입니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)