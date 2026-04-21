뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

철강·알루미늄 파생상품 수출 기업에 최대 2%p 금리 이자 지원

김혜민 기자
작성 2026.04.21 11:20 조회수
철강·알루미늄 파생상품 수출 기업에 최대 2%p 금리 이자 지원
▲ 지난 3일 경기도 평택항에 철강 제품이 쌓여있는 모습.

미국의 관세 조치 등으로 어려움을 겪는 철강, 알루미늄, 구리 등 수출 업체에 정부가 시설자금 등의 대출 이자를 최대 2%포인트(p)까지 지원합니다.

산업통상부는 오늘(21일) 이 같은 내용의 '관세 피해 업종 이차 보전지원 사업'을 공고하고 다음 달 21일까지 지원 대상을 접수한다고 밝혔습니다.

산업부는 최근 미국 등 주요국의 보호무역 조치가 강화되면서 철강, 알루미늄 등 관련 업계의 수출 여건이 악화하면서 기업의 자금조달 부담이 가중되고 있어 시중 금융기관을 통해 이차 보전이 적용되는 신규 대출 상품을 신설하기로 했다고 설명했습니다.

지원 대상은 수출 실적을 보유한 철강, 알루미늄, 구리 및 파생상품 관련 중소·중견기업이며, 설비투자, 인수·합병(M&A), 연구개발(R&D), 경영안정 목적의 자금 대출 시 발생하는 이자의 일부를 지원합니다.

기업당 대출 한도는 최대 100억 원입니다.

중소기업에는 대출이자의 2%p를, 중견기업에는 1.5%p를 내년 말까지 지원합니다.

대출은 국민은행, 신한은행, 우리은행, 중소기업은행, 한국산업은행 등 5개 은행을 통해 진행합니다.

산업부 관계자는 "신청서를 접수하면 추천 기업 선정 평가 후 취급 금융기관 심사를 거쳐 최종 대출이 이뤄질 예정"이라고 말했습니다.

자세한 사항은 산업부 홈페이지(www.motir.go.kr)나 한국산업기술진흥원 홈페이지(www.kiat.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
김혜민 기자 사진
김혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지