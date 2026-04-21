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재경차관 "2030년 수출 1조 달러 달성 위해 중동 피해 최소화"

김혜민 기자
작성 2026.04.21 11:17 조회수
재경차관 "2030년 수출 1조 달러 달성 위해 중동 피해 최소화"
▲ 이형일 재정경제부 1차관 겸 수출 플러스 지원단장

2030년 수출 1조 달러 달성을 목표로 구성된 '수출 플러스 지원단'이 중동전쟁 영향 등 수출 애로 사항 해소에 팔을 걷어붙였습니다.

이형일 수출 플러스 지원단장(재정경제부 1차관)은 오늘 서울 구로·금천구 서울디지털국가산업단지에 방문해 오스테오시스 등 6개 수출 기업과 현장 간담회를 했습니다.

지난 1일 지원단 출범 이후 지원단장의 첫 현장 행보입니다.

이 차관은 "최근 수출은 반도체를 중심으로 호조세이지만 중동 정세, 주요국 관세 등 글로벌 불확실성 확대로 여건은 여전히 엄중하다"고 지적했습니다.

기업들은 중동발 물류의 어려움, 해외 거래처 발굴·수출 마케팅 등 수출 전반에 걸친 애로 사항을 전했습니다.

이에 이 차관은 수출바우처와 금융지원 확대 등이 담긴 추가경정예산 사업을 신속히 집행해 나가겠다고 했습니다.

온오프라인 채널로 접수되는 애로 사항은 접수 즉시 소관 기관을 배정하는 등 중점·특별 관리해 신속히 해소해 나가겠다고 했습니다.

또 물류·환율 변동·방산 등 특화 분야 설명회를 하는 등 빠르게 변화하는 수출 환경에 대응한 맞춤형 지원을 하겠다고 제시했습니다.

수출 기업의 자금조달을 위해 대출·투자·보증 등 정책금융 수단을 유기적으로 연계할 계획을 밝혔습니다.

첨단산업·서비스나 중소·지역기업을 중심으로 맞춤형 금융 패키지를 제공할 계획입니다.

지역내 수출 유망기업이 '5극3특'의 성장엔진으로 기능할 수 있도록 적극 지원해 나갈 것이라고도 강조했습니다.

(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
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