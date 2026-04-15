서울시 '새벽동행 자율주행버스' 세번째 A148 내일 운행 시작

▲ '새벽동행 자율주행버스' A148

서울시는 '새벽동행 자율주행버스' 세 번째 노선인 A148 운행을 이달 16일 오전 3시 30분 시작한다고 밝혔습니다.새벽동행 자율주행버스는 2024년 A160(도봉산역∼영등포역), 올해 3월 A741(구파발역∼양재역) 노선 운행을 시작해 누적 2만 9천500명이 탑승한 자율주행 버스로, 일반 버스 첫차보다 30분 일찍 출발하는 것이 특징입니다.신설 노선 A148은 일반 148번 버스 노선과 마찬가지로 상계역을 출발해 미아사거리·경동시장·압구정역을 거쳐 고속터미널까지 22.1㎞ 구간을 왕복하며 하루 한 차례 운행됩니다.A148은 일반 버스 첫차보다 30분 이른 시간에 운행하며 첫차 이용 빈도가 높은 주요 정류소 41곳에만 정차하는 급행 방식입니다.일반 148번 노선에 포함되지 않는 상계역∼수유역 구간도 운행합니다.안전상의 이유로 좌석이 없으면 선 채로 탑승할 수 없어 승객을 태우지 않습니다.승객은 버스정보안내단말기(BIT)나 버스 전면의 좌석표시기를 통해 빈자리가 있는지 확인해야 합니다.시는 서비스가 안정화할 때까지 새벽동행 자율주행버스를 무료로 운영합니다.다만 승객은 승하차할 때 일반 시내버스와 마찬가지로 교통카드를 태그해야 합니다.운행 버스는 31석의 대형 모델(현대 일렉시티)에 자율주행 전용 소프트웨어를 탑재한 차로, 그간 서울에서 청와대·심야 자율주행 버스를 운행해온 에스유엠이 제작과 운행을 맡습니다.탑승객의 안전을 위해 차량의 센서 정보와 시가 제공하는 교차로 신호 정보를 함께 활용해 교차로에 접근할 때 급정지를 방지하고 GPS 음영 구간을 안정적으로 통과하도록 했습니다.시는 이른 새벽 이동이 필요한 시민의 교통 편의와 새벽 시간대 운행 기사 인력 수급 문제로 버스를 늘리기 어려운 여건을 고려해 향후 새벽 시간대 자율주행 버스를 늘릴 계획입니다.이달 말 금천구청과 광화문 사이를 오가는 A504 노선을 신설하고 향후 신규 노선을 계속 확대할 예정입니다.여장권 서울시 교통실장은 "3만여 명이 이용한 A160, A741에 이어 서울의 하루를 먼저 여는 시민을 위해 '새벽동행 자율주행버스' 노선을 확대하기로 했다"며 "앞으로도 자율주행 대중교통 서비스 기반을 마련하고 첨단 교통 기술이 필요한 곳에 우선 적용될 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)