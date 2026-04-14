서울시 1조 4천570억 추경…중동발 물가·환율·금리 3고 대응

▲ 14일 서울시청 브리핑룸에서 열린 서울시 2026년 제1회 추가경정예산안 기자설명회에서 이동률 서울시 기조실장 직무대리가 내용을 설명하고 있다.

중동발 정세 불안에 따른 민생 경제 위기에 대응하기 위해 서울시가 1조 4천570억 원 규모의 추가경정예산을 편성했습니다.서울시는 오늘(14일) 오전 시청에서 기자설명회를 열어 기정 예산 51조 4천857억 원 대비 2.8% 규모의 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 편성했으며 이달 15일 서울시의회에 제출할 예정이라고 발표했습니다.시는 "높은 주거비에 소득 대부분을 투입하고 교통비, 생활비 부담이 큰 서울시민의 일상을 반영해 대중교통비 등 시민이 매일 체감하는 부담을 낮추는 것이 핵심"이라며 "위기에 직격탄을 맞는 취약계층 보호를 더욱 탄탄하게 해 안전망이 흔들리지 않도록 지켜낼 계획"이라고 배경을 설명했습니다.이어 "이번 추경은 서울시민 대다수가 가계 지출을 더 줄일 여력이 없는 상황임에도 비수도권 주민보다 지원을 덜 받는 '고유가 피해지원금' 중심의 정부 추경 간극을 서울시가 직접 채우는 것이 목표"라고 강조했습니다.추경 재원은 2025 회계연도 결산 결과 예상되는 순세계잉여금을 활용해 미래 세대가 짊어질 채무 부담을 늘리지 않게 한다는 방침입니다.순세계잉여금은 세입에서 세출을 뺀 잉여금 중 이월액과 보조금 반납금 등을 제외하고 순수하게 남은 잉여금을 뜻합니다.이번 추경의 주요 투자 분야는 ▲ 피해 계층 밀착지원 1천202억 원 ▲ 고유가 대응 체질 개선 4천976억 원 ▲ 고유가 피해지원금 매칭 지원 1천529억 원 ▲ 자치구 지원 3천530억 원입니다.피해 계층 밀착지원은 소상공인 지원 811억 원, 중소기업 지원 88억 원, 취약계층 생활 안정 303억 원으로 구분됩니다.위기 소상공인 금융지원 확대에 234억 원을 투입하고 기존 1천500억 원인 서울사랑상품권 발행 규모를 3천억 원으로 확대하는 데 155억 원을 씁니다.고유가 대응 체질 개선 예산의 대부분인 4천695억 원은 대중교통 이용 활성화에 쓰입니다.서울교통공사와 시내버스 회사들에 각각 1천억 원씩 총 2천억 원을 지원하고 K-패스 한시 할인에 1천571억 원, 기후동행카드 한시 할인에 1천68억 원을 배정했습니다.이외에도 내연차량을 친환경 차로 전환하는 데 281억 원을 투입합니다.전기버스와 전기화물차 보급에 164억 원, 수소버스 보급 확대에 117억 원을 각각 쓸 예정입니다.1천529억 원은 정부가 추진하는 고유가 피해지원금 사업에 따른 서울시의 부담분입니다.이 사업의 국고보조율은 70%이며 시는 18%를 부담하고 자치구가 12%를 부담합니다.아울러 시는 2025 회계연도 결산에 따른 자치구 조정교부금 정산금 일부를 선제 지원하기 위해 3천530억 원을 배정했습니다.이를 통해 자치구의 민생 현안 대응력을 높인다는 방침입니다.이동률 기획조정실장 직무대리는 "이번 추경은 당면한 위기를 타개하는 동시에 위기 이후를 내다보는 전환의 토대를 함께 놓는 것이 목표"라며 "현장에서 체감되지 않는 대책은 의미가 없다는 원칙 아래 시의회 의결 즉시 예산을 신속히 집행해 시민의 삶을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)